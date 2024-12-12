Президент Южной Кореи заявил о готовности к процедуре импичмента

Фото © РИА Новости

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в обращении к стране фактически отказался добровольно уходить в отставку и заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследование против него, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Я с честью пройду через импичмент или расследование», - цитирует президента агентство Yonhap.

Ранее перед голосованием по импичменту 7 декабря Юн Сок Ёль заявил, что вверяет вопрос о своем сроке правящей партии. Ее руководство выступило за «контролируемую досрочную отставку» президента.

Очередное голосование по импичменту запланировано на 14 декабря. После этого заявления президента лидер правящей партии призвал депутатов-однопартийцев голосовать по совести.

В отношении президента идет расследование по подозрению в мятеже против конституционного строя. Южнокорейский закон допускает уголовное преследование действующего президента по обвинению в госизмене и мятеже. Накануне полиция пыталась провести обыск в администрации президента.

Президент также заявил, что он использовал свои полномочия, чтобы «защитить страну и привести в норму государственные дела», в то время как оппозиция «сковала действия правительства». Юн Сок Ёль назвал свое решение ввести военное положение «тщательно взвешенным».