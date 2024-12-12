Президент Южной Кореи заявил о готовности к процедуре импичмента

Лидер правящей партии призвал депутатов-однопартийцев голосовать по совести
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в обращении к стране фактически отказался добровольно уходить в отставку и заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследование против него, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
«Я с честью пройду через импичмент или расследование», - цитирует президента агентство Yonhap.
Ранее перед голосованием по импичменту 7 декабря Юн Сок Ёль заявил, что вверяет вопрос о своем сроке правящей партии. Ее руководство выступило за «контролируемую досрочную отставку» президента.
Очередное голосование по импичменту запланировано на 14 декабря. После этого заявления президента лидер правящей партии призвал депутатов-однопартийцев голосовать по совести.
В отношении президента идет расследование по подозрению в мятеже против конституционного строя. Южнокорейский закон допускает уголовное преследование действующего президента по обвинению в госизмене и мятеже. Накануне полиция пыталась провести обыск в администрации президента.
Президент также заявил, что он использовал свои полномочия, чтобы «защитить страну и привести в норму государственные дела», в то время как оппозиция «сковала действия правительства». Юн Сок Ёль назвал свое решение ввести военное положение «тщательно взвешенным».
«Попытки назвать крайние меры по защите страны мятежом, который страну разрушает, представляют собой серьезную угрозу конституции и правовой системе», - считает южнокорейский лидер.