Президенты Казахстана и Руанды провели брифинг для представителей СМИ

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Как отметил Поль Кагаме, Руанда может извлечь огромную пользу из казахстанских инноваций, особенно в области энергетики, горнодобывающей промышленности и переработки минералов

Фото: пресс-служба президента РК

По итогам переговоров президенты Казахстана и Руанды провели брифинг для представителей СМИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства выразил признательность Президенту Полю Кагаме за официальный визит в Астану, отметив, что состоявшиеся переговоры имеют большое значение для обеих стран. По его словам, международное влияние африканского континента с каждым годом усиливается, и Казахстан стремится к установлению тесных отношений со странами этого региона.

– Мы считаем Руанду одним из надежных партнеров в Африке и заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего взаимодействия. Сегодняшняя встреча была весьма содержательной. Обсудив пути укрепления двустороннего сотрудничества, мы достигли конкретных договоренностей, в том числе по развитию политического диалога. В дальнейшем министерства иностранных дел проведут встречи на высоком уровне, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства с удовлетворением отметил, что в этом году Казахстан и Руанда договорились об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований.

Стороны рассмотрели вопросы межпарламентской дипломатии, а также поддержали решение о создании совместных рабочих групп в сферах транспорта, логистики и торговли. Президент Казахстана считает, что это будет стимулировать развитие торгово-экономических отношений.

– В ходе переговоров мы обсудили возможности создания международных коридоров и ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности. Мы рассмотрели пути транспортировки казахстанской сельскохозяйственной продукции на африканский континент. Наши страны накопили значительный опыт в области передовых технологий, искусственного интеллекта и космоса. Мы договорились о реализации совместных проектов в сфере цифровизации и кибербезопасности. Достигнуто соглашение о проведении совместных исследований космоса. Данный шаг будет способствовать повышению эффективности государственных услуг и бизнеса, что позволит нам усилить информационную безопасность, – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Руанда заинтересованы в развитии сектора «зеленой» энергетики и эффективном использовании природных ресурсов. В этой связи две страны намерены реализовывать совместные проекты. Данные договоренности будут способствовать увеличению объемов торговли, а также придадут новый импульс инвестиционному сотрудничеству двух стран.

– Сегодня установлены тесные контакты между международными финансовыми центрами Астаны и Кигали. Мы планируем и дальше укреплять взаимодействие на мировых финансовых рынках. Особое внимание было уделено борьбе с изменением климата и охране окружающей среды. Руанда обладает большим опытом в защите климата, благодаря чему вносит значительный вклад в глобальные проекты. В данном контексте мы отметили актуальность обмена опытом и обсудили пути объединения усилий по решению экологических проблем в рамках международных конвенций и соглашений, – сказал Глава государства.

Еще одной темой переговоров стало сотрудничество в сферах культуры, образования и науки. В частности, президенты договорились о развитии академических связей, обмене студентами и проведении совместных научных исследований.

Высоко оценив многолетний опыт и авторитет Президента Руанды в мировой политике, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обменялся с ним мнениями по ключевым геополитическим вопросам.

– Мы придерживаемся близких позиций по международной повестке. Считаем, что все мировые кризисы должны решаться только дипломатическим путем. Мы выступаем за мирные переговоры. Вместе с тем мы условились координировать наши усилия в рамках международных организаций и поддерживать инициативы друг друга. Официальный визит Президента Кагаме в нашу страну имеет историческое значение. Мы подтвердили заинтересованность в развитии двусторонних отношений и расширении сотрудничества в различных областях. Результаты сегодняшних переговоров – яркое тому подтверждение. Теперь нам следует качественно реализовать данные договоренности, – подытожил Глава государства.

В свою очередь Поль Кагаме высоко оценил итоги сегодняшних казахско-руандийских переговоров.

– Мы провели очень продуктивные переговоры. Наши страны связаны узами дружбы, которые служат прочным фундаментом для дальнейшего углубления партнерства. Подписав соглашения, мы намерены расширить возможности для сотрудничества. Наши страны стремятся обмениваться опытом, в том числе в областях торговли, технологий и сельского хозяйства. Мы приветствуем Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board. Руанда может извлечь огромную пользу из казахстанских инноваций, особенно в области энергетики, горнодобывающей промышленности и переработки минералов, – подчеркнул Президент Руанды.

#Токаев #президент #Руанда

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