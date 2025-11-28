Как заверил исполняющий обязанности председателя Комитета государственного энергетического надзора и контро­ля Министерства энергетики Илья Рожков в ходе пресс-конференции в СЦК, проблем с топливными запасами нет: на топливных складах и энергоисточниках накоплено 5,6 млн тонн угля и 148 тыс. тонн мазута, что соответствует уровню прошлого года. Ежегодно министерством по заявкам акиматов утверждается график поставки так называемого социального мазута. На текущий отопительный сезон для регионов предусмотрен объем 257 тыс. тонн, поставки осуществляются строго в соответствии с утвержденными графиками.

Минэнерго также на постоянной основе проводит заседания Респуб­ликанского штаба по мониторингу обеспечения коммунального и бытового сектора и населения углем в регионах с основной целью – не допустить необоснованного ажиотажа с углем на местах.

– На текущий отопительный сезон потребность в угле для коммунальных и бытовых нужд населения составляет 7,4 миллиона тонн. На сегодня уже заготовлено около 86 процентов от этой потребности. Министерство энергетики совместно с другими центральными и местными исполнительными органами продолжит работу по обеспечению стабильного прохождения осенне-зимнего перио­да, – проинформировал представитель госоргана.

Все в порядке и с техническим обеспечением: даже если и возникают какие-либо технологические нарушения, то они устраняются в установленные нормативные сроки. Также, согласно данным комитета, в этом году на электростанциях респуб­лики планируется ремонт десяти энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин. На сегодняшний день уже завершен ремонт девяти энергоблоков, 56 котлов и 37 турбин (это около 95% от годового плана). Уже выполнен ремонт 17 тыс. км линий электропередачи и 420 подстанций, завершена реконструкция 323 км тепло­вых сетей. Все работы ведутся в соответствии с графиком.

Все под контролем и у Министерства по чрезвычайным ситуациям: МЧС продолжает планомерную работу по предотвращению пожаров в отопительный период в жилом секторе. Участие в мероприятиях – рейдах, инструктажах, оказании адресной помощи – принимают местные исполнительные органы, волонтеры и общественники.

Подробнее о деятельности спасателей рассказал глава Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

– На учете МЧС находятся 108 тысяч жилых домов социально уязвимых слоев населения, а также более 225 тысяч многодетных семей. Им оказывается помощь в приведении отопительных и электрических систем в исправное состояние, проводится очистка дымоходов от сажи, другие виды профилактических работ. В ходе рейдов свыше 89 тысяч домов приведены в пожаробезопасное состояние. Совместно с акиматами и волонтерами ведется работа по установке в жилых домах датчиков опасной концентрации газа и продуктов горения – в текущем году их было установлено более 31 тысячи, – сообщил спикер.