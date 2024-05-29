При создании прочного промышленного каркаса упор будет сделан на новых технологиях

Оценить и восстановить максимально оперативно

Выступивший вне повестки вице-премьер Канат Бозумбаев доложил о мероприятиях, проводимых в регионах в соответствии с алгоритмом возмещения ущерба, нанесенного паводками. Как отмечалось, по состоянию на 28 мая в республике едино­временную выплату в размере 100 МРП получили свыше 30 тыс. семей. Обследовано более 15 тыс. домов и дачных строений, из них 11 134 уже оценено.

При этом спикер отметил низкие темпы работ в отдельных регионах. К примеру, в Западно-Казахстанской области из четырех тысяч подтопленных домов обследовано 2 176 (54%), а оценено 770. В Актюбинской – обследовано 3 679 строений (73%), проведена оценка 1 673.

Акиматами Атырауской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей практически завершены работы по обследованию и оценке пострадавшего жилья. В целом по стране более 9 тыс. домов подлежат восстановлению, а 4 315 признано аварийными.

В регионах начато строительство 1 847 домов и квартир, на вторичном рынке планируется приобрести 3 417 единиц жилья. С учетом короткого строительного сезона дома и квартиры планируется передать пострадавшим казахстанцам к началу учебного года.

Глава Правительства Олжас Бектенов поручил акиматам совместно с Министерством промышленности и строительства до конца текущей недели завершить оценку ущерба, нанесенного жилым домам и имуществу граждан. Он подчеркнул, что необходимо адресно и с пониманием относиться к ситуации, в которую попали наши граж­дане. При этом дал указание работу провести максимально оперативно.

Требуется системность

О ситуации в обрабатывающей отрасли и перспективах ее развития проинформировал министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

По его словам, за четыре месяца 2024 года объем производства составил 7,1 трлн тенге, экспортировано товаров обрабатывающей промышленности на 5,6 млрд долларов. Индекс физического объема (ИФО) сектора составил 105,2%.

– В текущем году в металлургической отрасли планируется осуществить 21 проект с общим объемом инвестиций 464,2 миллиарда тенге и создать свыше 4 700 рабочих мест. Среди объек­тов – завод по производству стальных труб «ТЭМПО Казахстан» в Карагандинской области и проект по модернизации производства алюминие­вой упаковки QazAlPack в Шымкенте, – сообщил Канат Шарлапаев.

В машиностроении рост составил 22%. В рамках мероприятий Комплексного плана развития отрасли до 2028 года планируется вдвое увеличить объемы.

Глава министерства также поделился планами создания малых промышленных зон общей площадью 200 тыс. кв. м в восьми регионах. На строительство выделено 30 млрд тенге. В проект­ном пуле 2024 года – 180 проектов на 1,5 трлн тенге. В их числе производство компонентов для грузовых автомобилей, выпуск керамических плит, теплоизоляционных материалов, ферросилиция и вольфрамового концентрата.

О развитии нефтегазохимичес­кой отрасли доложил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. По его словам, до 2029 года планируется завершить пять крупных проектов на 14,3 млрд долларов. Их претворение в жизнь позволит обеспечить ежегодный рост экономики на 1,5%.

Уже в текущем году стартует строительство завода по производству бутадиена и его производных мощностью до 340 тыс. тонн. Кроме того, будет принято инвестиционное решение по проекту завода по выпуску полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн.

Глава Минэнерго подчеркнул, что полимерное сырье становится основой для развития новых производств и в этой связи требуются системные подходы для развития нефтегазохимии. Для решения данной задачи министерством в июне будет утверждена «Дорожная карта развития нефтегазохимичес­кой промышленности на 2024–2030 годы», которая включит в себя комплекс мероприятий от обеспечения сырьем до выпуска конечной продукции. Для стимулирования и поддержки отрасли прорабатывается вопрос, касающийся разработки Закона «О нефтегазохимической промышленности».

В свою очередь министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал о состоянии и перспективах развития отечественного пищепрома, а вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев – фармацевтической отрасли. Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин представил ключевые проекты в сфере обрабатывающей промышленности, которые получили финансовую поддержку от холдинга.

Ставить более сложные задачи

Премьер-министр Олжас Бектенов, резюмируя доклады, подчеркнул, что основа успешного развития промышленности любого государства – обрабатывающий сектор. По итогам прошлого года этой отрасли по объемам практически удалось сравняться с горнодобывающим сектором. Теперь необходимо ставить еще более высокие планки.

В целом перед Правительством стоят важные задачи по формированию прочного промышленного каркаса республики, созданию цикла производства с высокой долей локализации и увеличению вдвое объема национальной экономики. Для их обеспечения упор будет сделан на новые технологии: цифровизацию, роботизацию и автоматизацию производственных циклов.

– Для того чтобы не отставать от мировых трендов, наши предприятия должны активнее внедрять у себя новые технологии. Отраслевые госорганы обязаны обеспечивать создание соответствующих условий, способствующих этому процессу, – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подробно остановился на отдельных секторах промышленности. В частности, для развития металлургии в Казахстане утвержден Комплекс­ный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов до 2028 года, предусматривающий увеличение инвестиций и объема производства на 40%.

Министерству промышленности поручено активизировать работу в данном направлении и увеличить до конца года объем продукции сталелитейных предприятий, плоского проката и производства чугуна.

Машинострои­тели увеличили выпуск автомобилей на 8,6%. Всего с конвейеров сошло более 46 тыс. единиц автотранспортных средств.

Глава Правительства поручил к 2025 году увеличить производство легковых автомобилей до 160 тыс. единиц, пассажирских вагонов – до 100, локомотивов – до 120, платформ – до 500 и полувагонов – до 1,5 тыс. единиц.

Премьер-министр также подчеркнул важность дальнейшего развития железнодорожного кластера в Экибастузе, где на действующих производствах уже освоена вся линейка продукции для железнодорожного транс­порта и магистральных путей.

По поручению Главы государства Правительством определен перечень ключевых крупных проектов обрабатывающего сектора для создания кластеров высокого передела. В их число вошли 17 проектов металлургической и химической отраслей, нефтегазохимии, автомобилестроения и других. По каждому из них приняты соответствующие планы развития.

– Мы должны производить несырьевые товары высокого передела. В таком случае большая часть прибыли останется в стране, возрастет уровень диверсификации экономики. В проекте нового Налогового кодекса налоговые ставки будут определены в зависимости от сложности выпуска продукции. Если предприятие будет производить продукцию высокого передела, налоговые ставки станут ниже, а если выпускать сырье, то налоговая ставка, соответственно, окажется выше. Эта важная мера призвана способствовать развитию высокотехнологичес­кого производства, – подчеркнул Премьер-министр.

В текущем году в рамках Карты индустриализации запланирован ввод 180 объектов на общую сумму 1,5 трлн тенге с созданием свыше 18 тыс. новых рабочих мест. Общий объем производства составит 1,6 трлн тенге, экспорт – 600 млрд тенге, импортозамещение – 1 трлн тенге.

– Министерству промышленности совместно с отраслевыми гос­органами и акиматами регионов необходимо обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию объектов. Все возникающие вопросы инвесторов должны решаться оперативно, без лишней волокиты. Специально для этого действует Инвестиционный штаб, – акцентировал внимание Олжас Бектенов и дал членам Правительства ряд конкретных поручений.

В частности, масштабировать опыт законодательного урегулирования обеспечения сырьем отечественных предприятий во всех приоритетных отраслях промышленности, поскольку есть положительные результаты применения данного механизма в области цветных металлов.

Министерству промышленности и строительства совместно с холдингом «Байтерек» поручено проработать вопрос льготного финансирования проектов по производству импортозамещающих строительных материалов.

«Самрук-Казына» и акиматам регионов дано задание усилить контроль над уровнем местного содержания в рамках нацпроекта «Комфортная школа» и восстановительными работами после паводков.