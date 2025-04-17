Причины высоких цен на авиабилеты назвал сенатор Алдашев

Сенат,Гражданская авиация
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О проблемах, с которыми сталкивается гражданская авиация Казахстана, в своем депутатском запросе рассказал сенатор Суиндик Алдашев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам парламентария, в начале апреля члены Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству провели круглый стол, на котором обсудили главные болевые точки отрасли.

Прежде всего, это нехватка авиационного топлива. Отечественные нефтеперерабатывающие заводы не справляются с растущим спросом и разницу приходится покрывать за счет импорта. Уже сейчас дефицит составляет около 237 тысяч тонн. К 2030 году потребность вырастет до 550 тысяч тонн.

Цены на авиабилеты тоже беспокоят казахстанцев. Как отметил депутат, топливо занимает 36,5% от стоимости билета. Техническое обслуживание - 14,9%, аэропортовское обслуживание - 10,7% и обслуживание пассажиров - 6,1%. При этом рынок топлива замкнут и непрозрачен.

«Доход от реализации авиатоплива составляет основную часть прибыли отдельных аэропортов. Есть аэропорты, которые не заинтересованы в доступе иных игроков к данной инфраструктуре, которая является причиной высокой стоимости топлива для авиакомпаний и как следствие отражается на стоимости авиабилетов. К сожалению, на сегодня отсутствует прозрачный механизм реализации авиатоплива и установления его ценообразования, а также нет единого подхода госорганов к регулированию данного вопроса», - сказал Суиндик Алдашев.

Кроме того, сенатор отметил проблему отсутствия системного подхода к развитию аэропортов. Многие из них финансируются из местных бюджетов и работают в убыток. Инфраструктура изношена, оборудование устарело, а половина аэропортов требует срочной реконструкции.

«Предлагаем выработать эффективную оптимальную модель управления отечественной гражданской авиацией. Решить вопрос наращивания производства на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. Разработать единый системный подход по обеспечению авиатопливом авиакомпании. Аэропортам необходимо сосредоточиться на своем основном виде деятельности, исключив непрофильные виды. Активизировать работу по повышению инвестиционной привлекательности отрасли, выработать оптимальные механизмы по привлечению инвесторов в деятельность аэропортов», - предложил сенатор.

#Сенат #авиация #проблемы #депзапрос #Алдашев

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