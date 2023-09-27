Прием заявок на гранты стартовал

Гранты «Тәуелсіздік ұрпақта­ры» были учреждены по инициа­тиве Главы государства. Они нацелены на поддержку новых и действующих инициатив молодежи, направленных на формирование сообщества активных творческих молодых людей.

По информации Министерства культуры и информации, в 2023 году будут присуждены 30 грантов по 3 млн тенге каждый. Направлений, по которым принимаются заявки, пять. «Нау­ка» – для реализации новых научных проектов и исследований в приоритетных секторах науки; «Культура» – для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства; «Информационные технологии» – для реализации и разработки новых IT-решений и проектов, в том числе начинающих стартап-проектов; «Бизнес» – для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики; «Медиа» – для реализации новых медиапроектов, в том числе по созданию познавательного, полезного, интерес­ного контента для молодежи.

На присуждение гранта могут претендовать граждане Казах­стана в возрасте от 14 до 35 лет (на момент окончания приема конкурс­ных заявок). Конкурсные заявки претендентов принимаются с 26 сентября до 26 ноября текущего года в электронном варианте (отправлять на электронную поч­ту [email protected]).

Для участия в конкурсе необходимо отправить следующие документы (на государственном и (или) русском языках): конкурс­ную заявку по форме; описание проекта; видео (не более 60 секунд) или презентацию проекта (не более 10 слайдов); проект сметы расходов; сведения об интеллектуальной собственности (при наличии); документы, подтверж­дающие личность заявителя.

Подробная информация и формы подачи заявок размещены на сайте Министерства культуры и информации.