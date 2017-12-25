Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2017 года № 30О внесении изменений в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 139 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению стратегий развития и планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство» и о внесении изменений и дополнений в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 149 «Об утверждении Правил разработки, утверждения стратегий развития и планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, а также мониторинга и оценки их реализации»
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 31 января 2017 года № 31Об утверждении Правил обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес»Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 31 января 2017 года № 34Об утверждении Правил предоставления субсидий для возмещения части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам, выданным банками второго уровня населению, через субъектов квазигосударственного сектора
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