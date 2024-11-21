Приклеенный скотчем к стене банан продали за $6,2 млн

Арт-объект «Комедиант» в виде банана, приклеенного скотчем к стене, ушел с молотка за $6,2 млн

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Его купил криптовалютный предприниматель Джастин Сан, об этом он написал в своем Х. Торги проводил аукционный дом Sotheby's, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

«Это не просто произведение искусства: оно представляет собой культурный феномен, который связывает миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества. Я верю, что эта работа вдохновит на новые размышления и обсуждения и станет частью истории», — сказал он.

Сан добавил, что в ближайшие дни съест банан, «отдавая дань уважения его месту как в истории искусства, так и в популярной культуре».

В октябре аукционный дом Sotheby's сообщил, что выставит на продажу инсталляцию итальянского художника Маурицио Каттелана под названием Comedian — одно из самых известных и провокационных произведений искусства (всего Каттелан создал три экземпляра произведения). Предварительная стоимость лота составляла от $1 млн до $1,5 млн.

Comedian — это концептуальное произведение искусства, представляющее собой банан, приклеенный к стене сантехническим скотчем. Оно было представлено в 2019 году на ярмарке Art Basel Miami Beach. В произведении использован банан, купленный художником в продуктовом магазине в Майями.

Работа вызвала широкое обсуждение в арт-сообществе и СМИ. Еще больше внимания к инсталляции вызвал перформанс художника Дэвида Датуна, который сорвал банан со стены, очистил его и съел на глазах у посетителей выставки. Позднее, сообщал Sotheby's, восстановленный арт съели еще раз. В 2019 году было продано два экземпляра этого произведения по цене 120 тысяч долларов каждый, а третий передали в дар музею Гуггенхайма в Нью-Йорке (США).

Мнения искусствоведов по поводу работы разделились. Одни посчитали ее провокацией. Другие разглядели в ней отсылку к концептуальным работам художника Марселя Дюшана, который ставил под сомнение ценность искусства как такового. Сам художник в интервью Art Newspaper в 2021 году назвал банан «работой-комментарием» и «размышлением о том, что мы ценим».