Приклеенный скотчем к стене банан продали за $6,2 млн

США, Lifestyle
36
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Арт-объект «Комедиант» в виде банана, приклеенного скотчем к стене, ушел с молотка за $6,2 млн

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Его купил криптовалютный предприниматель Джастин Сан, об этом он написал в своем Х. Торги проводил аукционный дом Sotheby's, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

«Это не просто произведение искусства: оно представляет собой культурный феномен, который связывает миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества. Я верю, что эта работа вдохновит на новые размышления и обсуждения и станет частью истории», — сказал он.

Сан добавил, что в ближайшие дни съест банан, «отдавая дань уважения его месту как в истории искусства, так и в популярной культуре».

В октябре аукционный дом Sotheby's сообщил, что выставит на продажу инсталляцию итальянского художника Маурицио Каттелана под названием Comedian — одно из самых известных и провокационных произведений искусства (всего Каттелан создал три экземпляра произведения). Предварительная стоимость лота составляла от $1 млн до $1,5 млн.

Comedian — это концептуальное произведение искусства, представляющее собой банан, приклеенный к стене сантехническим скотчем. Оно было представлено в 2019 году на ярмарке Art Basel Miami Beach. В произведении использован банан, купленный художником в продуктовом магазине в Майями.

Работа вызвала широкое обсуждение в арт-сообществе и СМИ. Еще больше внимания к инсталляции вызвал перформанс художника Дэвида Датуна, который сорвал банан со стены, очистил его и съел на глазах у посетителей выставки. Позднее, сообщал Sotheby's, восстановленный арт съели еще раз. В 2019 году было продано два экземпляра этого произведения по цене 120 тысяч долларов каждый, а третий передали в дар музею Гуггенхайма в Нью-Йорке (США).

Мнения искусствоведов по поводу работы разделились. Одни посчитали ее провокацией. Другие разглядели в ней отсылку к концептуальным работам художника Марселя Дюшана, который ставил под сомнение ценность искусства как такового. Сам художник в интервью Art Newspaper в 2021 году назвал банан «работой-комментарием» и «размышлением о том, что мы ценим».

 

#США #аукцион #банан

Популярное

Все
Назад в будущее
Олжас Бектенов: Мы должны видеть практические результаты научных исследований
Главный ориентир – эффективное правосудие
Рыбная среда
Криминал уходит в «цифру»
Дорога к знаниям открыта!
В межгосударственных отношениях все вопросы важны
В добрый путь, «Айналайын»!
Проблему нехватки пастбищ решает возврат земель
Экологическое «нездоровье» подтверждено наукой
Триумфальный «Экспромт» и неудержимый «Тумар»
Подиум для равных
Как нам трансформировать АПК
Дмитрий набирает форму
Из незаконного оборота изъято более пяти тонн запрещенных веществ
Офтейк-контракты повышают конкурентоспособность
Тридцать детей с аутизмом будут заниматься велоспортом
Деньги любят счет
Популярность футзала растет
Переход на единый часовой пояс основан на множестве факторов
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Какие изменения в области дорожного движения хотят ввести в Казахстане
Какой будет погода этой зимой в Казахстане
Люксовые авто, элитная недвижимость – главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге
Нерадивых недропользователей лишат лицензий в Туркестанской области
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Чем будут кормить в школьных столовых?
14-летняя тяжелоатлетка из Талдыкоргана стала чемпионкой РК среди взрослых
Казахстан присоединился к декларации о трехкратном увеличении атомной энергетики к 2050 году
Зачем конкурсы, если победитель заранее известен?
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Общественный контроль не помешает
Кызылординский рис: от поля до стола
Дружба – мотив серьезный
Эволюционирует «ныряющая» нить
Приоритеты и возможности казахско-корейского взаимодействия
Год большой работы и серьезных наград
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
С чего начинается «Родина»
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

Самой дорогой торговой улицей мира стала Виа Монтенаполеоне…
Казахстанский таеквондист получил приглашение от американск…
Трамп выдвинул экс-конгрессмена Даффи на пост министра тран…
Биткоин преодолел отметку в $92 тыс

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]