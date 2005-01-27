Приложение к Правилам предоставления акционерным обществом «Продовольственная контрактная корпорация» денежных средств заемщику на организацию проведения весенне-полевых и уборочных работ 2005 года

Руководителю рабочей группы по отбору заемщиков для предоставления займа по _________________ области

ЗАЯВЛЕНИЕ

_________________________________________________________________ (наименование юридического, физического лица) в лице ______________________________________________________ действующего на основании ___________________ в целях проведения __________________________ работ просит предоставить заем в сумме _____________тенге для производства ____________________________________________

(культура, вид продукции)

Подпись__________ м. п.

Юридический адрес: _____________ _____________ _____________