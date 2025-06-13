Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) аквакультура – деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры;

2) объекты аквакультуры – рыбы, водные моллюски и ракообразные, которые разводятся и (или) содержатся, выращиваются субъектами аквакультуры;

3) молодь объектов аквакультуры – оплодотворенная икра, личинки, сеголетки, годовики и двухлетки объектов аквакультуры, предназначенные для их разведения и (или) содержания, выращивания, а также зарыбления водоемов;

4) рыбоводно-биологическое обоснование в области аквакультуры (далее – биологическое обоснование) – комплекс научно-обоснованных рекомендаций, разработанных в результате исследований и научных данных, оценки текущего состояния и потенциала рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, рыбоводных прудов, рыбоводных бассейнов, а также применения технологий, связанных с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры;

5) уполномоченный орган в области аквакультуры (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области аквакультуры;

6) субъекты аквакультуры – физические и (или) юридические лица, осуществляющие деятельность, связанную с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры;

7) информационная система аквакультуры – информационная система уполномоченного органа, предназначенная для мониторинга и анализа развития аквакультуры, ведения реестра субъектов аквакультуры и прослеживаемости объектов аквакультуры, в том числе продуктов его переработки, а также для сбора и формирования данных и сведений, обеспечения цифровизации в области аквакультуры;

8) рыбоводство – направление аквакультуры, связанное с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб;

9) рыбоводный бассейн – емкость и (или) конструкция, непрочно связанные с землей, предназначенные для разведения и (или) содержания, выращивания объектов аквакультуры;

10) рыбоводные объекты – некапитальные сооружения (мобильный комплекс, строения контейнерного исполнения, взятые под одну крышу или отдельно стоящие), возводимые на водоохранной полосе, предназначенные для нахождения технического персонала, оборудований для инкубации икры, подращивания молоди объектов аквакультуры, хранения продукции аквакультуры, кормов, орудий лова, специальных устройств (садков), а также охраны объектов аквакультуры;

11) рыбоводный пруд – искусственно созданный технологический водоем, предназначенный для разведения и (или) содержания, выращивания объектов аквакультуры, который наполняется водой посредством водохозяйственных и (или) гидротехнических сооружений или иных устройств;

12) установка замкнутого водоснабжения – установка с системой циркуляции воды по замкнутому циклу с применением механической и биологической очистки и иных компонентов в целях эффективного использования воды для ведения аквакультуры.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан в области аквакультуры

1. Законодательство Республики Казахстан в области аквакультуры основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

Статья 3. Цели и задачи настоящего Закона

1. Целями настоящего Закона являются:

1) устойчивое развитие аквакультуры путем создания новых и (или) расширения действующих производств;

2) увеличение объемов выращивания конкурентоспособных объектов аквакультуры;

3) безопасность объектов аквакультуры для жизни и здоровья человека и окружающей среды.

2. Задачами настоящего Закона являются:

1) совершенствование инвестиционного климата и развитие экспортного потенциала объектов аквакультуры и продуктов ее переработки;

2) поддержка внедрения инновационных и (или) индустриальных технологий и процессов в области аквакультуры для повышения эффективности деятельности субъектов аквакультуры;

3) развитие науки, подготовка и повышение квалификации работников в области аквакультуры;

4) насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией аквакультуры;

5) государственное стимулирование в области аквакультуры;

6) обеспечение развития производства органической продукции аквакультуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О производстве и обороте органической продукции».

Статья 4. Принципы законодательного регулирования в области аквакультуры

Принципами законодательного регулирования в области аквакультуры являются:

1) рациональное использование рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с целью недопущения вреда водным биологическим ресурсам и среде их обитания;

2) баланс интересов потребителей, субъектов аквакультуры, субъектов, обеспечивающих развитие аквакультуры и государства;

3) доступность информации в области аквакультуры и участие физических и (или) юридических лиц в государственном регулировании

в области аквакультуры;

4) недопущение интродукции чужеродных или генетически модифицированных видов водных животных;

5) эффективность государственного регулирования в области аквакультуры.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ АКВАКУЛЬТУРЫ

Статья 5. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области аквакультуры

Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в области аквакультуры и организует их осуществление;

2) выполняет иные функции, возложенные Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа, ведомства и его территориальных подразделений в области аквакультуры

1. Уполномоченный орган:

1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области аквакультуры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

2) осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольные функции в пределах своей компетенции;

3) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан в области аквакультуры в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;

4) разрабатывает и утверждает правила проведения оценки состояния развития аквакультуры;

5) организует проведение оценки состояния развития аквакультуры за счет бюджетных средств;

6) осуществляет государственный контроль в области аквакультуры;

7) разрабатывает и утверждает правила ведения информационной системы аквакультуры;

8) ведет информационную систему аквакультуры;

9) разрабатывает и утверждает правила ведения реестра субъектов аквакультуры;

10) ведет реестр субъектов аквакультуры;

11) проводит мониторинг исполнения условий договоров на осуществление озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности и плана развития субъекта аквакультуры;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. Ведомство уполномоченного органа и его территориальные подразделения осуществляют свою деятельность в пределах компетенции, установленной уполномоченным органом и настоящим Законом.

Статья 7. Компетенция местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы в области аквакультуры

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы:

1) реализуют в пределах компетенции государственную политику в области аквакультуры;

2) осуществляют субсидирование субъектов аквакультуры и субъектов, обеспечивающих развитие аквакультуры;

3) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ОБЛАСТИ АКВАКУЛЬТУРЫ

Статья 8. Виды деятельности субъектов аквакультуры

1. Субъекты аквакультуры осуществляют следующие виды деятельности:

1) озерно-товарная хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб в обособленных рыбохозяйственных водоемах путем полной или частичной замены их ихтиофауны;

2) садковая хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб в полувольных контролируемых условиях в специальных устройствах (садках), расположенных на акватории рыбохозяйственных водоемов и (или) участков;

3) прудовая хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры с использованием рыбоводных прудов и (или) рыбоводных бассейнов;

4) индустриальная хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры с использованием рыбоводных бассейнов и применением установки замкнутого водоснабжения;

5) воспроизводственная хозяйственная деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры в целях получения их молоди путем оплодотворения, инкубации икры, а также подращивания молоди объектов аквакультуры в искусственно созданных условиях.

Субъекты аквакультуры вправе осуществлять один или более видов деятельности, указанных в части первой настоящего пункта.

2. Деятельность субъектов аквакультуры относится к деятельности в сфере агропромышленного комплекса и в части, не урегулированной настоящим Законом, регламентируется законами Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Ведение рыбоводства на территории, в том числе водных объектах особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда, регулируется законодательством Республики Казахстан в области особо охраняемых природных территорий и лесным законодательством Республики Казахстан.

Статья 9. Рыбохозяйственные водоемы и (или) участки для осуществления озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности

1. Рыбохозяйственные водоемы и (или) участки для осуществления озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности по значению подразделяются на международные, республиканские и местные.

К рыбохозяйственным водоемам и (или) участкам международного значения относятся водоемы, расположенные на территории Республики Казахстан и сопредельных государств, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в области охраны и использования водного фонда.

К рыбохозяйственным водоемам и (или) участкам республиканского значения относятся водоемы и (или) участки, расположенные на территории двух и более областей, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в области охраны и использования водного фонда.

К рыбохозяйственным водоемам и (или) участкам местного значения относятся все остальные водоемы и (или) участки, включенные в перечень, утвержденный местным исполнительным органом областей, городов республиканского значения и столицы после согласования с бассейновой водной инспекцией по охране и регулированию использования водных ресурсов и территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа.

2. В перечни рыбохозяйственных водоемов и (или) участков международного, республиканского и местного значения включаются водоемы и (или) участки, признанные перспективными для осуществления озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности на основании паспортизации. Паспортизация осуществляется на основании научных исследований местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом, за счет бюджетных средств, если иное не предусмотрено пунктом 3 настоящей статьи.

При проведении научных исследований на водохранилищах для осуществления озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности учитывается минимальный уровень воды, обусловленный техническим параметром водохранилища.

3. В случае отсутствия в перечне рыбохозяйственных водоемов и (или) участков местного значения водоема, расположенного на земельном участке, находящемся в частной собственности и (или) во временном землепользовании физического и (или) негосударственного юридического лица, такие лица вправе за счет собственных средств проводить научные исследования для его паспортизации в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом.

4. Рыбохозяйственные водоемы и (или) участки международного, республиканского и местного значения для осуществления озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности закрепляются в порядке, предусмотренном статьями 10 и 11 настоящего Закона.

5. На закрепленных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках, в том числе в пределах водоохранных полос, предоставленных для осуществления озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности, запрещаются:

1) водопой сельскохозяйственных животных, за исключением водопойных площадок и других устройств, предотвращающих загрязнение и засорение водоемов в порядке общего водопользования;

2) хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение) водоемов;

3) любительское (спортивное) рыболовство, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 14 настоящего Закона;

4) иное, предусмотренное законами Республики Казахстан.

Статья 10. Озерно-товарная и (или) садковая хозяйственная деятельность

1. Озерно-товарная и (или) садковая хозяйственная деятельность осуществляется при наличии закрепленного рыбохозяйственного водоема

и (или) участка, биологического обоснования и плана развития субъекта аквакультуры.

2. Рыбохозяйственные водоемы и (или) участки закрепляются решением уполномоченного органа по итогам конкурса в соответствии с правилами и квалификационными требованиями, предъявляемыми к участникам конкурса, утвержденными уполномоченным органом, если иное не предусмотрено настоящим Законом.

Закреплением рыбохозяйственного водоема и (или) участка является предоставление права ведения озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности на водоеме и (или) его части, отнесенных к рыбохозяйственному водоему и (или) участку, без права пользования всем водоемом.

Для участия в конкурсе участником вносится гарантийный взнос в размере, порядке и сроки, которые установлены правилами, утвержденными уполномоченным органом.

3. Уполномоченным органом формируется список резервных рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, выставляемых на конкурс.

Список резервных рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, выставляемых на конкурс для ведения озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности, размещается в открытом доступе посредством информационной системы аквакультуры, интернет-ресурсов уполномоченного органа и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы после согласования с бассейновой водной инспекцией по охране и регулированию использования водных ресурсов в порядке и сроки, которые определены уполномоченным органом.

4. По итогам конкурса уполномоченный орган заключает с победителем конкурса договор на осуществление озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности по типовой форме, утвержденной уполномоченным органом.

Субъект аквакультуры после заключения договора на осуществление озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности обязан в течение одного календарного года с момента его заключения обеспечить разработку биологического обоснования и согласование с уполномоченным органом в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом.

Субъект аквакультуры в течение месяца со дня согласования биологического обоснования по согласованию с уполномоченным органом утверждает план развития субъекта аквакультуры в соответствии с типовой формой, утвержденной уполномоченным органом.

5. Рыбохозяйственные водоемы и (или) участки местного значения, полностью расположенные на земельных участках, находящихся в частной собственности и (или) во временном землепользовании физических и (или) негосударственных юридических лиц, включенные в список резервных рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, выставляемых на конкурс, закрепляются за ними без проведения конкурса по их заявке решением уполномоченного органа в соответствии с правилами и квалификационными требованиями, предъявляемыми к участникам конкурса, утвержденными уполномоченным органом.

Рыбохозяйственные водоемы и (или) участки местного значения, расположенные на земельных участках, находящихся в частной собственности и (или) во временном землепользовании у двух и более физических и (или) негосударственных юридических лиц, включенные в список резервных рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, выставляемых на конкурс, закрепляются за одним из них без проведения конкурса по его заявке решением уполномоченного органа в соответствии с правилами и квалификационными требованиями, предъявляемыми к участникам конкурса, утвержденными уполномоченным органом, и при условии письменного отказа других собственников и (или) землепользователей от права осуществления озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности.

6. Срок закрепления рыбохозяйственных водоемов и (или) участков для осуществления озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности составляет от десяти до сорока девяти лет, который определяется на основании паспортизации водоемов и (или) участков.

7. Субъект аквакультуры не позднее чем за три месяца и не ранее трех лет до истечения срока договора на осуществление озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности имеет право на заключение нового договора. Уполномоченный орган заключает с субъектом аквакультуры новый договор на осуществление озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности при условии надлежащего выполнения заключенного договора и соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. При этом новый договор на осуществление озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности заключается на срок, не превышающий срока ранее заключенного договора или срока, указанного в паспорте рыбохозяйственного водоема и (или) участка.

Субъект аквакультуры при подаче заявки на заключение нового договора обязан иметь согласованное биологическое обоснование и в течение месяца со дня заключения нового договора на осуществление озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности по согласованию с уполномоченным органом утвердить план развития субъекта аквакультуры в соответствии с типовой формой, утвержденной уполномоченным органом.

8. Договор на осуществление озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:

1) добровольного письменного отказа от ведения аквакультуры;

2) прекращения деятельности субъекта аквакультуры;

3) нарушения условий договора и (или) требований законодательства Республики Казахстан в области аквакультуры три и более раза в течение двух календарных лет;

4) неисполнения обязательств, предусмотренных частями второй и третьей пункта 4 настоящей статьи;

5) принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд.

9. Субъекты аквакультуры в случаях, указанных в подпунктах 3) и 4) пункта 8 настоящей статьи, или неисполнения обязательств, предусмотренных в части второй пункта 5 статьи 11 настоящего Закона, вносятся в реестр недобросовестных субъектов аквакультуры, осуществляющих озерно-товарную и (или) садковую хозяйственную деятельность (далее – реестр недобросовестных субъектов аквакультуры).

Реестр недобросовестных субъектов аквакультуры формируется в информационной системе аквакультуры уполномоченным органом на основании решений судов, вступивших в законную силу.

Лица, включенные в реестр недобросовестных субъектов аквакультуры, а также юридические лица, руководители и учредители которых связаны с управлением, учреждением, участием в уставном капитале юридических лиц, находящихся в реестре недобросовестных субъектов аквакультуры, не вправе подавать заявку на закрепление рыбохозяйственных водоемов и (или) участков для ведения озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности в течение пяти лет со дня включения в реестр недобросовестных субъектов аквакультуры.

Статья 11. Особый порядок закрепления участков рыбохозяйственных водоемов международного и (или) республиканского значения для осуществления садковой хозяйственной деятельности

1. Участки рыбохозяйственных водоемов международного и (или) республиканского значения для осуществления садковой хозяйственной деятельности закрепляются решением уполномоченного органа в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом, за юридическими лицами Республики Казахстан без проведения конкурса при соответствии юридического лица Республики Казахстан требованиям и принятии им обязательств, установленных настоящим Законом.

Участки рыбохозяйственных водоемов международного и (или) республиканского значения для осуществления садковой хозяйственной деятельности закрепляются в целях реализации проектов по:

1) созданию новых производств и предусматривающих осуществление инвестиций в строительство производственных объектов, включая ввод перерабатывающих мощностей, в размере не менее стапятидесятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

2) расширению действующих производств, в том числе реконструкции и модернизации производственных и перерабатывающих мощностей, и предусматривающих осуществление инвестиций в размере не менее статысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

2. Уполномоченным органом формируется список участков рыбохозяйственных водоемов международного и (или) республиканского значения для осуществления садковой хозяйственной деятельности для реализации проекта.

Список участков рыбохозяйственных водоемов международного и (или) республиканского значения для осуществления садковой хозяйственной деятельности для реализации проекта размещается в открытом доступе посредством информационной системы аквакультуры, интернет-ресурсов уполномоченного органа и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы после согласования с уполномоченным органом в области охраны и использования водного фонда и местными исполнительными органами соответствующих областей в порядке и сроки, которые определены уполномоченным органом.

3. При наличии участков рыбохозяйственных водоемов международного и (или) республиканского значения, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, юридические лица Республики Казахстан направляют в уполномоченный орган заявку и документы в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом.

4. Юридические лица Республики Казахстан при направлении заявки на закрепление участков рыбохозяйственных водоемов международного и (или) республиканского значения для осуществления садковой хозяйственной деятельности для реализации проекта должны соответствовать следующим требованиям:

1) наличие бизнес-плана и рабочей программы проекта;

2) наличие средств в объеме, не менее размера, указанного в части второй пункта 1 настоящей статьи, или средств, указанных в бизнес-плане проекта, в банке второго уровня и (или) организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

3) отсутствие налоговой задолженности и задолженности по социальным платежам;

4) отсутствие неисполненных договорных обязательств (для лиц, за которыми ранее были закреплены рыбохозяйственные водоемы и (или) участки).

5. Уполномоченный орган заключает с юридическим лицом Республики Казахстан договор на осуществление садковой хозяйственной деятельности на участках рыбохозяйственных водоемов международного и (или) республиканского значения для реализации проекта по типовой форме, утвержденной уполномоченным органом.

Юридические лица Республики Казахстан после заключения договора на осуществление садковой хозяйственной деятельности на участках рыбохозяйственных водоемов международного и (или) республиканского значения для реализации проекта обязаны выполнить требования, указанные в частях второй и третьей пункта 4 статьи 10 настоящего Закона.

6. При закреплении участков рыбохозяйственных водоемов международного и (или) республиканского значения для осуществления садковой хозяйственной деятельности на юридических лиц Республики Казахстан возлагаются следующие обязательства:

1) соблюдение объемов выращивания рыб согласно плану развития субъекта аквакультуры;

2) соблюдение бизнес-плана и рабочей программы проекта;

3) строительство новых производственных объектов, включая ввод перерабатывающих мощностей или расширение действующих производств, включая реконструкцию и модернизацию производственных и перерабатывающих мощностей;

4) внесение платы за пользование природными ресурсами, предусмотренной налоговым законодательством Республики Казахстан.

Обязательства, указанные в подпунктах 1), 2) и 3) части первой настоящего пункта, являются обязательными условиями договора на осуществление садковой хозяйственной деятельности на участках рыбохозяйственных водоемов международного и (или) республиканского значения для реализации проекта.

7. Основанием для отказа в закреплении участков рыбохозяйственных водоемов международного и (или) республиканского значения для осуществления садковой хозяйственной деятельности является один из следующих случаев:

1) стоимость проекта составляет менее размера, установленного частью второй пункта 1 настоящей статьи;

2) несоответствие юридического лица Республики Казахстан требованиям, установленным пунктом 4 настоящей статьи;

3) несоответствие бизнес-плана и рабочей программы проекта правилам, утвержденным уполномоченным органом;

4) установление недостоверности документов, представленных юридическим лицом Республики Казахстан, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.

8. Договор на осуществление садковой хозяйственной деятельности на участках рыбохозяйственных водоемов международного и (или) республиканского значения для реализации проекта может быть досрочно расторгнут в случаях, указанных в пункте 8 статьи 10 настоящего Закона, и при невыполнении обязательств, указанных в части первой пункта 6 настоящей статьи.

Статья 12. Прудовая, индустриальная и (или) воспроизводственная хозяйственная деятельность

1. Для осуществления прудовой, индустриальной и (или) воспроизводственной хозяйственной деятельности необходимо наличие биологического обоснования, земельного участка и (или) недвижимого имущества на праве частной собственности либо на иных законных основаниях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2. Строительство и эксплуатация зданий, строений и иных сооружений, конструкций для аквакультуры, рыбоводные пруды и (или) рыбоводные бассейны для осуществления прудовой, индустриальной и (или) воспроизводственной хозяйственной деятельности определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, а также правилами и требованиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Статья 13. Субъекты, обеспечивающие развитие аквакультуры

1. Субъектами, обеспечивающими развитие аквакультуры, являются физические или юридические лица, осуществляющие:

1) деятельность, связанную с производством кормов для объектов аквакультуры;

2) селекционную и племенную работу в области рыбоводства в соответствии с законодательством Республики Казахстан о племенном животноводстве.

2. Субъектам, обеспечивающим развитие аквакультуры, предоставляются меры государственного стимулирования аквакультуры, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, на условиях и в порядке, которые определены законодательством Республики Казахстан.

3. Субъекты, обеспечивающие развитие аквакультуры:

1) регистрируются в информационной системе аквакультуры в порядке, определенном уполномоченным органом;

2) представляют в уполномоченный орган административные данные согласно утвержденным по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики формам, предназначенным для сбора административных данных в области аквакультуры;

3) предоставляют информацию по исполнению встречных обязательств в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом;

4) представляют в уполномоченный орган иные данные и (или) сведения (информацию), предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 14. Права и обязанности субъектов аквакультуры

1. Субъекты аквакультуры имеют право:

1) собственности на здания, строения и иные сооружения, конструкции для аквакультуры, рыбоводный пруд, рыбоводный бассейн и на выращенные объекты аквакультуры, в том числе полученную из них продукцию;

2) получать земельные участки для нужд аквакультуры в порядке и на условиях, которые установлены законами Республики Казахстан;

3) на строительство и эксплуатацию в водоохранной полосе рыбоводных объектов, рыбоводных прудов, размещение рыбоводных бассейнов, включая прокладку инженерных коммуникаций к ним, с обеспечением соблюдения требований, установленных законодательством Республики Казахстан;

4) требовать у собственников земельных участков и (или) землепользователей предоставления сервитута для осуществления озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности на закрепленных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан;

5) на специальное водопользование, в том числе на бурение скважин (колодцев), в соответствии с водным законодательством Республики Казахстан;

6) на получение мер государственного стимулирования аквакультуры, предоставляемых в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан;

7) получать и использовать сведения из информационной системы аквакультуры, за исключением информации, составляющей коммерческую тайну, а также сведений, содержащих государственные секреты и иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну;

8) безвозмездного доступа к информационной системе аквакультуры;

9) на строительство и эксплуатацию зданий, строений и иных сооружений, конструкций для аквакультуры, рыбоводных прудов, размещение рыбоводных бассейнов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Субъекты аквакультуры, осуществляющие озерно-товарную и (или) садковую хозяйственную деятельность, помимо прав, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, вправе вносить предложения в уполномоченный орган по внесению изменений в договор и план развития субъекта аквакультуры в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области аквакультуры.

3. Субъекты аквакультуры, осуществляющие садковую хозяйственную деятельность, помимо прав, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, вправе перегораживать тросами и буями места установки специальных устройств (садков), не препятствующими безопасности судоходства и движению иных плавательных средств, а также не допускающими ограничения пользования водными объектами общего пользования.

4. Субъекты аквакультуры, осуществляющие озерно-товарную хозяйственную деятельность, помимо прав, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, вправе на закрепленных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках устанавливать специальные устройства (садки) для выращивания рыб в соответствии с биологическим обоснованием.

5. Субъекты аквакультуры, осуществляющие озерно-товарную и (или) прудовую хозяйственную деятельность, помимо прав, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 настоящей статьи, вправе организовывать любительское (спортивное) рыболовство.

6. Субъекты аквакультуры обязаны:

1) осуществлять деятельность, связанную с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры, предусмотренных биологическим обоснованием;

2) обеспечить ведение аквакультуры способами и методами, не допускающими нанесения вреда водным биологическим ресурсам и их окружающей среде;

3) обеспечить разработку биологического обоснования в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом;

4) представлять в уполномоченный орган административные данные согласно утвержденным по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики формам, предназначенным для сбора административных данных в области аквакультуры;

5) предоставлять информацию по исполнению встречных обязательств в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом;

6) не допускать интродукции чужеродных или генетически модифицированных видов объектов аквакультуры в водных объектах;

7) соблюдать ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, а также правила и требования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

8) регистрироваться в информационной системе аквакультуры в порядке, определенном уполномоченным органом;

9) направлять уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности по искусственному разведению животных, виды которых включены в приложения I и II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

10) соблюдать требования экологического законодательства Республики Казахстан, а также содействовать мерам по охране окружающей среды.

7. Субъекты аквакультуры, осуществляющие прудовую, воспроизводственную и (или) индустриальную хозяйственную деятельность, помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, обязаны при заборе воды из поверхностных водных объектов устанавливать рыбозащитные устройства.

8. Субъекты аквакультуры, осуществляющие озерно-товарную хозяйственную деятельность, помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, обязаны:

1) не допускать ограничения пользования поверхностными водными объектами общего пользования в соответствии с водным законодательством Республики Казахстан;

2) исполнять договор на осуществление озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности и план развития субъекта аквакультуры, а также предоставлять информацию об исполнении условий договора и плана развития субъекта аквакультуры посредством информационной системы аквакультуры в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом;

3) не допускать передачи и (или) уступки прав и обязательств третьим лицам по договору на осуществление озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности, за исключением случаев реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения или преобразования и (или) перехода таких прав и обязательств третьему лицу в порядке универсального правопреемства по наследству;

4) обеспечить охрану рыбохозяйственных водоемов и (или) участков в целях недопущения незаконного вылова объектов аквакультуры;

5) предоставить право территориальному подразделению ведомства уполномоченного органа осуществлять контрольный лов в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

6) устанавливать аншлаги в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

7) содержать берега рыбохозяйственных водоемов и (или) участков в местах их использования в соответствии с требованиями, установленными водным и экологическим законодательством Республики Казахстан, нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иным законодательством Республики Казахстан;

8) осуществить демонтаж, удаление возведенных зданий, строений и иных сооружений, конструкций для аквакультуры в разумные сроки в случае досрочного расторжения или истечения срока договора на осуществление озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности;

9) производить зарыбление на закрепленном рыбохозяйственном водоеме в соответствии с планом развития субъекта аквакультуры;

10) производить рыбохозяйственную мелиорацию на закрепленном рыбохозяйственном водоеме в соответствии с водным законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

11) осуществлять на основании биологического обоснования полную и (или) частичную замену ихтиофауны рыбохозяйственного водоема в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

Требования, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) части первой настоящего пункта, также обязательны для исполнения субъектами аквакультуры, осуществляющими садковую хозяйственную деятельность.

9. Субъекты аквакультуры осуществляют иные права и обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 15. Обеспечение ветеринарной (ветеринарно-санитарной) и санитарно-эпидемиологической безопасности в области аквакультуры

1. Обеспечение ветеринарной (ветеринарно-санитарной) безопасности в области аквакультуры осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии, международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, и актами, составляющими право Евразийского экономического союза по вопросам ветеринарии.

2. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в области аквакультуры осуществляется путем соблюдения требований в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, и актами, составляющими право Евразийского экономического союза по вопросам пищевой безопасности.

Статья 16. Научные исследования в области аквакультуры

1. Научные исследования в области аквакультуры осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О науке и технологической политике» и иными законами Республики Казахстан.

Задачами научных исследований в области аквакультуры являются:

1) проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области аквакультуры;

2) изучение и исследование рыбохозяйственных водоемов и (или) участков для определения перспективности осуществления озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности и их паспортизации;

3) разработка биологического обоснования в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом;

4) коммерциализация результатов научной и (или) научно-технической деятельности в области аквакультуры;

5) разработка и (или) внедрение инновационных и (или) индустриальных технологий по разведению и (или) содержанию, выращиванию объектов аквакультуры и их молоди;

6) выработка научных рекомендаций в области аквакультуры;

7) проведение иных научных работ в области аквакультуры, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

2. Научные исследования в области аквакультуры осуществляются за счет бюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

На закрепленных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках научные исследования осуществляются за счет средств субъектов аквакультуры, за которыми они закреплены.

3. Научные исследования в области аквакультуры проводятся юридическими лицами, аккредитованными как субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, и (или) автономными организациями образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ АКВАКУЛЬТУРЫ

Статья 17. Меры государственного стимулирования аквакультуры

1. Меры государственного стимулирования аквакультуры предоставляются субъектам аквакультуры, субъектам, обеспечивающим развитие аквакультуры, и определяются в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. К мерам государственного стимулирования аквакультуры относятся:

1) субсидирование аквакультуры;

2) кредитование и страхование аквакультуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»;

3) специальный налоговый режим и иные налоговые льготы, предусмотренные Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

4) обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой;

5) нефинансовая поддержка в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

6) иные меры, определяемые законами Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 18. Субсидирование аквакультуры

1. Субсидирование аквакультуры осуществляется в качестве экономического стимулирования развития аквакультуры при условиях:

1) экономической эффективности субсидирования, направленного на развитие аквакультуры;

2) повышения качества и конкурентоспособности производимой продукции аквакультуры.

2. Субсидирование аквакультуры осуществляется по следующим направлениям:

1) повышение продуктивности и качества продукции аквакультуры, а также развитие племенного рыбоводства;

2) возмещение части расходов при инвестиционных вложениях в области аквакультуры;

3) субсидирование стоимости услуг по подаче воды в области аквакультуры;

4) субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение техники и технологического оборудования в области аквакультуры;

5) иные направления субсидирования, предусмотренные законами Республики Казахстан.

3. Субсидирование субъектов, обеспечивающих развитие аквакультуры, осуществляется по направлениям, указанным в подпунктах 2), 3), 4) и 5) пункта 2 настоящей статьи.

4. Субсидирование аквакультуры осуществляется при условии принятия получателем субсидий встречных обязательств, определенных в правилах, утвержденных уполномоченным органом.

5. Субсидирование аквакультуры, а также мониторинг достижения встречных обязательств осуществляются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы посредством государственной информационной системы субсидирования агропромышленного комплекса в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом.

6. Субсидии не предоставляются субъектам аквакультуры, субъектам, обеспечивающим развитие аквакультуры:

1) допустившим неисполнение встречных обязательств и не возвратившим деньги в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи;

2) руководители, учредители (акционеры) которых ранее являлись руководителями, учредителями (акционерами) субъектов аквакультуры, субъектов, обеспечивающих развитие аквакультуры, ранее допустившими неисполнение встречных обязательств и не возвратившими деньги в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи.

Положения части первой настоящего пункта не применяются в случае, если субъект аквакультуры, субъект, обеспечивающий развитие аквакультуры, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, докажет, что надлежащее исполнение встречных обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

7. В случае неисполнения встречных обязательств субъектами аквакультуры, субъектами, обеспечивающими развитие аквакультуры, полученные ими в рамках субсидирования аквакультуры деньги подлежат возврату с учетом достигнутого уровня исполнения встречных обязательств и базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан в соответствии

с правилами, утвержденными уполномоченным органом.

Субъекты аквакультуры, субъекты, обеспечивающие развитие аквакультуры, в случае прекращения ими деятельности в течение пяти лет со дня субсидирования обязаны возвратить полностью либо частично деньги, полученные в рамках субсидирования аквакультуры, в порядке, определенном уполномоченным органом.

8. Субъекты аквакультуры, субъекты, обеспечивающие развитие аквакультуры, и лица, указанные в подпункте 2) пункта 6 настоящей статьи, возвратившие деньги в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, допускаются к субсидированию аквакультуры по истечении двух лет со дня возврата денег.

Статья 19. Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой

1. Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой субъектов аквакультуры, субъектов, обеспечивающих развитие аквакультуры, осуществляется для:

1) создания новых производств в области аквакультуры;

2) модернизации (технического перевооружения) и расширения действующих производств в области аквакультуры;

3) сокращения потерь воды и ее рационального использования.

2. Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой осуществляется местными исполнительными органами посредством выделения бюджетных средств на строительство (реконструкцию) инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

3. Выделение бюджетных средств на строительство (реконструкцию) инженерно-коммуникационной инфраструктуры осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

В ОБЛАСТИ АКВАКУЛЬТУРЫ

Статья 20. Государственный контроль

1. Государственный контроль в области аквакультуры осуществляется ведомством уполномоченного органа и его территориальными подразделениями и их должностными лицами (далее – орган контроля) в форме проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

2. Проверки и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.

3. Субъектами государственного контроля в области аквакультуры являются субъекты аквакультуры, местные исполнительные органы области, города республиканского значения и столицы (далее – субъекты государственного контроля).

Статья 21. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля

1. Целями профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля являются своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление субъектам государственного контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, и снижение административной нагрузки на них.

2. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля осуществляется на основе изучения и анализа представленных субъектом государственного контроля отчетности, сведений уполномоченных государственных органов, а также полученных из государственных информационных систем и электронных информационных ресурсов других документов и сведений о деятельности субъекта государственного контроля.

3. В случае выявления нарушений по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля орган контроля в течение десяти рабочих дней со дня выявления нарушений направляет рекомендацию об устранении выявленных нарушений субъекту государственного контроля без возбуждения дела об административном правонарушении, но с обязательным разъяснением субъекту государственного контроля порядка их устранения.

4. Рекомендация об устранении выявленных нарушений должна быть вручена субъекту государственного контроля лично под роспись или иным способом, подтверждающим факты отправки и получения.

Рекомендация об устранении выявленных нарушений, направленная одним из нижеперечисленных способов, считается врученной (полученной) в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) электронным способом – посредством отправки органом контроля на электронный адрес субъекта государственного контроля, указанный в письме при запросе органа контроля, или, если такой адрес был представлен данным субъектом в орган контроля.

5. Субъект государственного контроля, получивший рекомендацию об устранении выявленных нарушений, обязан в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем ее вручения (получения), представить в орган контроля план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения, указанных в рекомендации об устранении выявленных нарушений.

Субъект государственного контроля после истечения срока исполнения рекомендации об устранении выявленных нарушений обязан в течение трех рабочих дней в письменном виде предоставить в орган контроля информацию об устранении нарушений.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений субъект государственного контроля прилагает материалы (при необходимости), доказывающие факт устранения нарушений.

6. Субъект государственного контроля в случае несогласия с нарушениями, указанными в рекомендации об устранении выявленных нарушений, вправе направить в орган контроля, направивший рекомендацию, возражение в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) рекомендации.

7. Неисполнение в установленный срок рекомендации об устранении выявленных нарушений влечет назначение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля путем включения в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.

8. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля проводится не более двух раз в течение года.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в области аквакультуры

Нарушение законодательства Республики Казахстан в области аквакультуры влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 23. Переходные положения

1. Субъекты рыбного хозяйства, осуществляющие озерно-товарное рыбоводное хозяйство, садковое рыбоводное хозяйство, прудовое рыбоводное хозяйство и рыбоводное хозяйство с замкнутым циклом водообеспечения, в течение трех лет после дня введения в действие настоящего Закона должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями частей второй и третьей пункта 4 статьи 10 и пункта 1 статьи 12 настоящего Закона.

2. Установить, что в случае отсутствия в паспортах незакрепленных рыбохозяйственных водоемов и (или) участков сроков закрепления рыбохозяйственных водоемов и (или) участков для рыбоводства такие сроки определяются на основании научных рекомендаций аккредитованной научной организации в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных.

3. Приостановить до 1 января 2026 года действие подпункта 4) пункта 6 статьи 11 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

«4) внесение взноса на закрепление участка рыбохозяйственного водоема в размере, порядке и сроки, которые определены в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом.».

4. Приостановить до 1 января 2027 года действие:

1) части второй пункта 3 статьи 10 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

«Список резервных рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, выставляемых на конкурс для ведения озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности, размещается в открытом доступе на интернет-ресурсе уполномоченного органа и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы после согласования с бассейновой водной инспекцией по охране и регулированию использования водных ресурсов в порядке и сроки, которые определены уполномоченным органом.»;

2) части второй пункта 9 статьи 10 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

«Реестр недобросовестных субъектов аквакультуры публикуется на интернет-ресурсе уполномоченного органа на основании решений судов, вступивших в законную силу.»;

3) части второй пункта 2 статьи 11 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

«Список участков рыбохозяйственных водоемов международного и (или) республиканского значения для осуществления садковой хозяйственной деятельности для реализации проекта размещается в открытом доступе посредством интернет-ресурсов уполномоченного органа и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы после согласования с уполномоченным органом в области охраны и использования водного фонда и местными исполнительными органами соответствующих областей в порядке и сроки, которые определены уполномоченным органом.»;

4) подпункта 2) пункта 8 статьи 14 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

«2) исполнять договор на осуществление озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности и план развития субъекта аквакультуры, а также предоставлять информацию об исполнении условий договора и плана развития субъекта аквакультуры по форме, утвержденной уполномоченным органом;».

Статья 24. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпунктов 7) и 8) пункта 1 статьи 6, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 12 июня 2025 года

№ 193-VIII ЗРК