По его словам, эндаумент-фонды - это лишь вспомогательный инструмент для решения вопросов в сферах здравоохранения, образования, культуры

Фото: пресс-служба Сената

Такую позицию Спикер Сената Маулен Ашимбаев озвучил сегодня в ходе пленарного заседания Палаты. Речь шла о законах, которые, в том числе регулируют деятельность эндаумент-фондов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

По мнению Маулена Ашимбаева, несмотря на активное использование эндаумент-фондов за рубежом, применять такую практику в РК следует точечно и не идеализировать такой метод.

«В целом эндаумент-фонды – механизм общеизвестный, в мире часто используется. Обычно при университетах, прежде всего. Наверное, при крупных больницах это тоже возможно. Однако насколько эффективно они будут работать в сфере культуры, спорта, пока прогнозировать сложно», – отметил он в своем выступлении.

В первую очередь, как подчеркнул Председатель Сената, нужно повышать эффективность госфинасирования, оптимизировать его, а уже потом подключать такие вспомогательные инструменты, как эндаумент-фонды и так далее.

«В Казахстане мы должны делать акценты на оптимальном, рациональном использовании государственных средств. Поддерживать частные вузы, школы и медучреждения, чтобы за счет определенных услуг они могли сформировать для себя устойчивую модель. Плюс приватизация и поддержка частной инициативы в этих направлениях. Тем не менее правовая база нужна. Закон ее создаст. Дальше правоприменение посмотрим. То есть, эндаумент-фонды - это лишь вспомогательный инструмент для решения вопросов в сферах здравоохранения, образования, культуры», – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Отметим, сегодня сенаторами был рассмотрен и одобрен Закон «О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)» и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности фондов целевого капитала и эндаумент-фондов (целевых капиталов), а также экологически неблагополучных территорий казахстанской части Приаралья» в двух чтениях. Они формируют правовую основу, регулирующую деятельность фондов целевого капитала и эндаумент-фондов.