Пример настоящего профессионала

В торжественной церемонии открытия приняли участие суп­руга Ержумана Смаила, его друзья, коллеги и ученики, общественные деятели, главные редакторы газет и журналов, преподаватели вуза и студенты.

Ректор КазНУ Жансеит Туймебаев рассказал о жизненном пути Ержумана Смаила, посвятившего журналистике более 50 лет жизни.

Ержуман Утешевич Смаил начал журналистский путь в качестве корреспондента газеты «Социалистік Қазақстан» (ныне «Egemen Qazaqstan»), затем работал заместителем главного редактора в молодежном издании «Лениншіл жас». Впоследствии вернулся в «Егемен Қазақстан», где благодаря творческим талантам и профессиональным качествам стал первым заместителем главного редактора.

Его успехи были оценены по достоинству – он стал первым обладателем премии Президента РК в области СМИ, был лауреатом премии им. Баубека Булкышева, имел звание академика Академии журналистики Казахстана.

– Именная аудитория является данью уважения корифею журналистики. Он отличался не только яркой творческой деятельностью, но и обладал прекрасными организаторскими качествами, внес большой вклад в работу газеты «Егемен Қазақстан». До последних дней жизни не выпускал перо из рук и честно служил казахской журналистике, – отметил Жансеит Туймебаев.

Приветственное письмо по случаю открытия именной аудитории направил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали. Он, в частности, отметил, что Ержуман Утешевич – один из ветеранов «Егемен Қазақстан», посвятивший многие годы работе в этом коллективе.

«Открытие именной аудитории можно расценивать как дань уважения за его вклад и яркий след в развитии отечественной журналистики. Надеюсь, что из стен этой аудитории выйдут такие же честные и принципиальные журналисты», – отметил глава МИОР.

Поделились воспоминаниями о Ержумане Смаиле те, кому довелось с ним общаться и работать, – поэт-драматург, лауреат Государственной премии Нурлан Оразалин, заслуженный деятель РК Уалихан Калижан, ветеран журналистики Мамадияр Жакып.

– Более трех лет мы вместе работали в газете «Егемен Қазақстан». Он был предан профессии, оставил богатое духовное наследие будущим поколениям. Обладая широким кругозором, Ержуман Утешевич умел правильно анализировать и оценивать происходящие в мире события. Будучи яркой личностью, за свою честность и справедливость вошел в историю как Ер-аға. Воспитал несколько поколений казахских журналистов, – отметил Нурлан Оразалин.

Как отмечали участники церемонии, Ержуман Смаил сыграл большую роль в становлении журналистики независимого Казахстана. Благодаря верности принципам и неустанному труду он был и остается примером для молодых журналистов.

Ержумана Смаила также поздравили от имени газеты «Egemen Qazaqstan» представители ТОО «Қазақ газеттері».