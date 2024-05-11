Новобранцы ВМС Актауского гарнизона присягнули на верность Родине

Новобранцы, всего 170 человек, прибыли из Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Алматинской и Жетысуской областей. Однако только 40 из них действительно попадут на корабли. Оставшиеся солдаты пойдут служить в штабную роту и десантно-штурмовой батальон ВМС РК.

Офицерский состав дивизиона разнородных кораблей называет 40 новобранцев, попавших служить на суднах, счастливчиками. Ведь такого жизненного опыта не даст ни одна служба в поле. Военные рассказывают, что из числа новобранцев порядка 90% никогда море и в глаза не видели. Но уже к концу службы каждый из них становится опытным матросом.

– В среднем на корабли прибывает около 40 матросов срочной службы. Мы делим их по семь-восемь человек. Допус­тим, если корабль ракетно-артиллерийский, то туда отправляем больше матросов, на другие судна – поменьше. У нас матросы срочной службы прибывают из разных регионов, большинство из них море видят, в принципе, впервые в жизни. Поначалу бывает трудно, но со временем привыкают. При первых выходах морская болезнь одолевает практичес­ки всех в той или иной степени. Полностью проходит месяца через два-три. Но это надо пережить, – рассуждает помощник командира ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» капитан-лейтенант Данияр Конурбаев.

Помимо сказочных закатов и 365 ночевок на воде, военнослужащие на кораблях получают азы профессии. Так, каждый из 40 человек буквально через год службы выйдет начинающим штурманом, коком, помощником машиниста, артиллериста и так далее. Раньше, в советское время, в ВМС служили три года, в то время как в пехотных войсках – всего два. Сейчас же время обучения сравняли и сократили до 12 месяцев.

– Конечно, подготовить за год сложнее. Ведь на корабле много технических средств, агрегатов и механизмов, которые полностью необходимо изучить – как эксплуатировать, как применять. Но тем не менее за отведенное время стараемся дать им максимальное количество знаний, чтобы они вышли с технической специаль­ностью, которую могли бы применить на гражданке либо остаться служить по конт­ракту, – разъяс­няет подробности командир войсковой части 21814 (дивизиона разнородных кораб­лей) Медет Султанов.

Зато, говорит командир дивизиона, на флоте совсем отсутствует дедовщина. Некогда. Да и сама служба подразумевает теплые, почти семейные отношения в команде. Ведь от каждого ее члена в открытом море в прямом смысле зависит твоя жизнь.

– Мы их обучаем и отпус­каем. По контракту остаются служить немногие. Вот с прошлого призыва один остался. Есть, например, с 22-го года. Они уходили на гражданку, попробовали свои силы там и решили вернуться сюда, сейчас через военкомат собирают документы, будут зак­лючать контракт. Есть у нас и офицерский состав. Те, кто целенаправленно обучался работе на флоте в разных странах, закончил высшие учебные заведения и работает. Это дело надо любить, без этого никак, – говорит Медет Султанов.

О такой же безграничной любви к морю и службе в ВМС поведал начальник гидрографического отделения Службы гидрографического обеспечения Военно-морских сил ВС РК Талгат Сейсенов. Он служит по контракту и занимается составлением первых гидро­графических карт от ВМС РК для казахстанского и международного судоходства.

– Военную карьеру я начал в 2007 году, в день, когда был зачислен в республиканскую школу воспитанников «Жасулан». После окончания поступил в Военно-морскую академию в Стамбуле, в Турции. С того момента захотел стать моряком и посвятить себя этому ратному делу. Не жалею, рад, что служу именно в ВМС. На первых порах службу проходил на военных кораблях в дивизионе разнородных кораблей. Сейчас уже три года нахожусь на службе гидрографического обеспечения ВМС. В моряка-гидрографа я переквалифицировался в 2019 году после прохождения полугодового обучения в Индии в национальном институте гид­рографии. Также аналогичный курс обучения я проходил в офисах океанографии и гидро­графии, навигаций ВМС Турции. Нашей первостепенной задачей является производство морских навигационных карт. Гидрографические работы включают в себя проведение гидрографических и топогеодезических съемок. Изучаем море, морское дно, все его характеристики. Занимаемся описанием, составляем прогнозы их изменений. Основной целью исследований является создание безопасного судоходства и предотвращение столкновения судов в море. Безопасность судоходства в моем случае обеспечивается созда­нием точных навигационных морских карт. Гидрограф – это узкая и очень интересная специаль­ность, которую я очень люблю и ценю. И в целом то, чем я сейчас занимаюсь в рядах ВМС, мне очень нравится, – рассказывает влюб­ленный в профессию Талгат Сейсенов.

Защита морских границ, обу­чение молодого поколения, привитие любви к Родине, а для некоторых и возможность осознать свою идентичность – все это современные ВМС. Только в армии парни четко понимают, что рождены мужчинами, и это накладывает на них определенные обязательства – защищать и оберегать родителей, женщин, детей и страну.