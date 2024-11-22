Приоритетной задачей остается исполнение социальных обязательств

Закон «О республиканском бюджете на 2025–2027 годы» сенаторы заметно перекроили и вернули в Мажилис со своими правками. Депутаты предложили только на следующий год дополнительно выделить 60 млрд тенге на реали­зацию жизненно важных региональных проектов: решение проблем водоснабжения, на программу «Ауыл – ел бесігі» и на другие направления. Перечень поддержанных сенаторами проектов сформирован на основе обращений, высказанных гражданами во время встреч депутатов в регионах. Так, ожидается увеличение доступности питьевой воды для горожан до 99,6%, для сельчан – до 98%.

– Реализация проектов, направленных на обеспечение сельского населения чистой питьевой водой, – это прямое поручение Главы государства Касым-Жомарта Токае­ва. Кроме того, в рамках реализации проекта «Ауыл – ел бесігі» предусмотрено дополнительное финансирование для улучшения инфраструктуры сел, включая увеличение электрических сетей, развитие газотранспортных систем, ремонт автомобильных дорог, – сказал Маулен Ашимбаев.

Таким образом, в проекте бюджета расходы по ряду важных направлений будут доведены до определенных показателей. Средства, перераспределенные на развитие газотранспортной системы, а это 93 млрд тенге, должны привести к уровню газификации в 62%. На развитие тепло- и электроэнергетики сенаторы выделили 82 млрд тенге, на инженерную инфраструктуру – 234 млрд тенге, на транспортную инфраструктуру – 1,7 трлн тенге, в том числе на строительство сетей дорог в Атырауской, Абайской, Карагандинской и других областях.

Кроме того, сенаторы предложили выделить дополнительные средства на запуск нового корпуса Национального научного онкологического центра, берегоукрепительные работы на реке Жайык, строительство насосной станции в Астане и другие важные регио­нальные проекты.

С этими и другими поправками проект трехлетнего республиканского бюджета был возвращен в Мажилис.

Как отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, приоритетной задачей бюджета остаются исполнение социальных обязательств государства и реализация поручений Президента страны. Так, параметры республиканского бюджета на предстоящие три года определены с учетом соб­людения бюджетных правил и концентрации бюджетных расходов на приоритетных направлениях социально-экономического развития. Перво­очередными направления­ми бюджетных расходов остаются выполнение в полном объеме государственных социальных обязательств, развитие человеческого капитала через усиление поддержки науки, образования, медицины. В частности, общий объем расходов республиканского бюджета планируется в сумме 25 750 млрд тенге в 2025 году, 23 168 млрд тенге в 2026 году и 24 566 млрд тенге в 2027 году. Средства направляются на улучшение благосостояния граждан через выстраивание экономической модели с адаптацией к текущим реалиям, а также соз­дание условий для обеспечения стабильности государственных финансов и повышения доходов населения.

– В своем выступлении на первом Форуме работников сельского хозяйства Президент страны Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что нельзя экономить на социальных расходах, зарплатах работников бюджетных учреждений, пенсиях и пособиях. В следующем году расходы республиканского бюджета в социальной сфере составят почти 40 процентов и превысят 9,7 триллиона тенге, что в сравнении с текущим годом больше на 867 миллиардов тенге. Эти средства будут направлены на увеличение социальных выплат, развитие системы здравоохранения, а также науки и высшего образования, – сказал спикер Сената.

В ходе обсуждения республиканского бюджета сенаторами и членами Правительства были подняты вопросы, касающиеся эффективного использования средств Национального фонда и диверсификации экономики, налоговых поступлений и роста инфляции, состояния гидротехнических сооружений, тепловых сетей, поддержки сельского хозяйства и повышения качества жизни на селе.

В этой связи Маулен Ашимбаев напомнил о том, что содействие развитию регионов является одним из приоритетных направлений работы сенаторов.

Не преминули сенаторы отметить слабые звенья предстоящего бюджета. Депутат Султанбек Макежанов констатировал, что прогноз базовых макропоказателей перестал быть прочным фундаментом планирования бюджета и вызывает определенные вопросы. По мнению депутатов, требуется усиление диверсификации экономики за счет инвестиций как катализатора для стабильного роста ВВП в среднесрочной перспективе.

В свою очередь Премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на вопрос депутата Суиндика Алдашева, отметил рост экспорта обработанных товаров на 6,4% по сравнению с 2023 годом.

– Диверсификация экономики – это одна из главных задач Правительства. Правительством и государственными органами ведется активная работа в данном направлении, и на сегодня уже есть результаты. Согласно статистике, обрабатывающая промышленность по объему превысила сырьевой сектор. Если доля обрабатывающей промышленности составляет 47 процентов, то доля сырьевого сектора – 45. В этом направлении необходимо продолжать активную работу, – заявил Премьер.

Одна из принятых мер – направление сырья в приоритетном порядке на внутренний рынок, а не на экспорт. Ее результатом стало увеличение внутренней переработки алюминия и меди в два раза. Это хороший показатель.

– В области диверсификации экономики важной является поддержка отечественных производителей в части государственного закупа. В этом направлении также принимаются необходимые меры. Список товаров, закупае­мых только у отечественных производителей, Правительство увеличило от 1,5 тысячи до 4,5 тысячи товарных позиций, – отметил глава Правительства.

Еще одним важным шагом, по мнению Олжаса Бектенова, является заключение офтейк-конт­рактов на поставку продукции с отечественными производителями. Правительство и фонд «Самрук-Казына» активно работают в этом направлении. Общая сумма офтейк-контрактов в этом году достигла 134 млрд тенге. Показатель в 14 раз выше по сравнению с прошлым годом.

В городе Костанае компания Kia строит завод по производству автомобилей полного цикла. Предприятие будет запущено в следующем году. В Алматы откроется мультибрендовый автозавод. В городе Сарани открыт завод по производству автомобильных шин, который тоже является крупным современным производством.

– Такие производства есть в каж­дом регионе. Реализация этих проектов позволяет изменить структуру нашей экономики. В результате принятых мер в текущем году мы видим рост экспорта готовой продукции на 6,4 процента, в то время как импорт готовой продукции снизился на 7,2 процента. Правительство, государственные органы продолжат активную работу в этом направлении, – отметил Олжас Бектенов.

Не обошлось в ходе обсуждения и без инфляционной тревожности. Как отметил спикер Маулен Ашимбаев, растущая инфляция – это результат не только внешних, но и во многом внутренних компонентов. В сложившихся условиях крайне важно контролировать расходы бюджета. Ведь его дефицит усиливает проблему.

– В риторике вокруг инфляции часто упоминается внешний компонент, что мы импортируем инфляцию. Да, конечно, если у наших ключевых торговых партнеров идет рост цен, это на нас будет сказываться. Но в сегодняшней инфляции очень большой внутренний компонент. Расходы бюджета стимулируют спрос. Тем самым они давят на цены, повышают их. То есть мы сегодня через увеличение расходной части бюджета сами стимулируем инфляцию. Поэтому в рамках стабилизации цен, общей нашей стратегической политики очень важно держать под контролем наши расходы, – сказал председатель палаты.

В ходе заседания депутатами также был рассмотрен Закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2025–2027 годы». В соответствии с нормами документа размер гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет для обеспечения расходов по выполнению государственных обязательств составляет по 2 трлн тенге на 2025, 2026 и 2027 годы. Закон сенаторы одобрили без замечаний.

Кроме того, сенаторы рассмотрели и одобрили Закон «О ратификации Договора об учреждении Международной организации по русскому языку». На данный момент внутригосударственные процедуры по ратификации документа уже провели Азербайджан, Беларусь, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.