Приоритетные задачи по развитию Кызылординской области обозначил премьер

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Актуальные вопросы социально-экономического развития Кызылординской области обсуждены на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, в рамках его рабочей поездки в регион, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

С докладом о текущей ситуации в области выступил аким региона Нурлыбек Налибаев. Он сообщил, что за 11 месяцев текущего года сформировался высокий темп роста основных макроэкономических показателей. В частности, объем обрабатывающей промышленности увеличился на 8,5%, количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства – на 29,5%, а темпы привлечения инвестиций – на 31,3%. В области создано более 28 тыс. новых рабочих мест, отремонтировано 366 км автодорог и построено 604 тыс. кв. м жилья.

О темпах роста агропромышленного комплекса в регионе доложил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. На совещании также были рассмотрены меры по развитию образования, здравоохранения, промышленности, дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, систем электро-, тепло- и газоснабжения области, защите окружающей среды.

Премьер-министр подчеркнул, что в плане действий по реализации предвыборной программы президента РК уделено большое внимание вопросам регионального развития, в том числе повышению их самостоятельности и снижению региональных диспропорций.

«Все предусмотренные меры в первую очередь направлены на улучшение уровня жизни и благосостояния казахстанцев», – сказал Алихан Смаилов.

Так, по его словам, до 2026 года в области планируется построить 21 школу нового формата на более чем 15 тыс. ученических мест, 27 объектов первичной медико-санитарной помощи и модернизировать 4 районные больницы в рамках утвержденных в текущем году нацпроектов. Кроме того, будут решаться вопросы социальной поддержки медицинских кадров, прибывающих в сельскую местность.

Премьер-министр напомнил, что подходит к концу реализация трехлетнего Комплексного плана социально-экономического развития Кызылординской области, благодаря которому удалось повысить уровень газификации и водообеспечения населения, темпы жилищного строительства и другие основные макроэкономические показатели. В целом валовой региональный продукт в номинальном выражении вырос на 279 млрд тенге, в экономику области было привлечено порядка 1,5 трлн тенге инвестиций. При этом 25 мероприятий плана не исполнены.

Вместе с тем Алихан Смаилов отметил необходимость продолжать диверсификацию экономики региона. В текущем году за счет частных инвестиций в области планируется завершить 7 проектов на 6,5 млрд тенге. Прорабатываются еще порядка 60 проектов на сумму более 1 трлн тенге.

«Акимату необходимо запустить в срок все намеченные проекты, а также обеспечить качественную проработку новых», – подчеркнул он.

Кроме того, Алихан Смаилов отметил необходимость повысить эффективность работы по сдерживанию цен на продовольственные товары, обеспечению тепло-, электро- и водоснабжения жителей области.

Премьер-министр также уделил особое внимание состоянию Северного Аральского моря, объем которого в последние годы снижается. Для улучшения ситуации он потребовал обеспечить соблюдение технологий и очередности полива, повторное использование коллекторно-дренажных вод, продолжить работу по внедрению водосберегающих технологий на орошаемых землях, усилить мониторинг мелиоративного состояния земель, обеспечить проведение необходимых ремонтно-восстановительных работ на каналах, очистку магистральных и межхозяйственных каналов оросительной сети.

В заключение Алихан Смаилов поручил до конца 1 квартала 2023 года принять меры по повышению заработной платы работников предприятий коммунального сектора, в том числе с учетом экологических выплат, до конца 2025 года – завершить реконструкцию местных участков автодороги Кызылорда – Жезказган и довести сеть дорог области в нормативном состоянии до 95%, проработать вопрос привлечения инвестора для дальнейшего строительства завода по производству кальцинированной соды и рассмотреть возможность выделения средств из республиканского бюджета на начало строительства водохранилища «Караозек».

При этом премьер-министр отметил необходимость продолжить газификацию населенных пунктов области с учетом наличия ресурсной базы газа и ускорить разработку проектно-сметной документации на строительство перинатального центра в г. Кызылорда.

В рамках рабочей поездки в область Алихан Смаилов также ознакомился с работой Кызылординского колледжа строительства и бизнеса им. С.Искакова и реабилитационного центра «Камкорлык», оказывающего специализированную помощь детям с ограниченными возможностями.