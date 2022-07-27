Приоритеты и принципы импортозамещения Казахстана

В ходе пресс-конференции было высвечено немало актуальных вопросов, связанных с текущей ситуацией на рынке продовольствия, ростом цен, в том числе на сахар, и системными мерами по решению этих проблем.

На площадке СЦК состоялся брифинг, посвященный вопросам обеспечения продовольственной безопасности внутреннего рынка и мерам по сдерживанию цен на базовые продукты питания.

В своем выступлении вице-премьер Бахыт Султанов рассказал о перспективах развития отечественного производства сахара, отметив, что в его компетенцию теперь также входят и вопросы формирования политики стимулирования производства продовольствия.

– Наша цель – увеличить выпуск сахара из отечественного сырья, существенно снизив зависимость внутреннего рынка от его импорта, – отметил глава МТИ.

По его мнению, при полноценном развитии отрасли, наращивании объемов производства сахара из отечественного сырья ситуация на рынке не будет зависеть от всевозможных перебоев по внешним поставкам. Снизятся риски дефицита и роста стоимости сахара. Учитывая это, важно наладить эффективную производственно-сбытовую цепочку участников рынка и создать современную торговую инфраструктуру.

Бахыт Султанов рассказал о пересмотре подходов к использованию модели Национальной товаропроводящей системы в связи с изменениями условий финансирования и уровня обязательств государства в рамках договора ГЧП.

По его словам, на сегодня существует проблема отсутствия взаимосвязи с фермерами, СПК и торговыми сетями. Поэтому министерство работает над созданием Единой информационной системы, к которой подключатся СПК, частные ОРЦ, оптовые рынки, овощехранилища, торговые сети, производители продовольственных товаров.

Кроме того, для аграрных товаропроизводителей разработаны стимулирующие механизмы проведения модернизации, строительства овощехранилищ и обеспечения хранения плодоовощной продукции.

Вице-премьер также сообщил об использовании аналитической платформы по торговле Qdata в рамках стабилизации цен на социально значимые виды продовольствия. Аналитическая платформа обеспечила госорганы объективной информацией, в том числе через данные о динамике и структуре импорта, экс­порта, загруженности инфраструктуры, изменениях цен на товары и услуги.

– Сегодня благодаря этой платформе Правительство имеет единый источник данных по запасам сырья и товаров, объемам производства и потребления. На основе имеющейся информации можно оперативно регулировать рынок, осуществлять выработку действенных и правильных решений, определять скрытые аспекты рынка, – пояснил Бахыт Султанов.

Между тем по поручению Главы государства в мае текущего года Генпрокуратурой были осуществлены проверки 122 товарных рынков, действующих в стране. В числе системных проблем, выявленных в ходе проверок, отмечаются такие факторы, как отсутствие регламентации деятельности владельцев и администраций рынков, высокая плата за аренду торговых мест, достигающая 15 тыс. тенге в день, навязывание администрацией рынка аффилированных поставщиков по оказанию дополнительных услуг (сертификационные испытания, упаковка, транспортировка и прочие). Кроме того, выявлены факты создания участниками рынка искусственного дефицита на товар с попыткой манипулирования ценами.

По словам главы МТИ, для решения существующих проблем предусматривается на законодательной основе установить персональную ответственность собственников рынков за организацию торговли. В числе других правовых мер – введение квалификационных и инфраструктурных требований к рынкам, а также создание информационной системы, позволяющей обеспечить свободный, конкурентный доступ отечественных товаропроизводителей к торговым площадям.

Данные нормы включены в законопроект по исполнению отдельных поручений Главы государства, который сейчас находится на рассмотрении Мажилиса Парламента.

В свою очередь министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев пояснил ситуацию, связанную с ажиотажным спросом и спекулятивными ценами на сахар в торговой сфере ряда регионов. По его словам, сахар на рынке есть в достаточном количестве, но цена на него формируется по рыночным принципам, с учетом целого ряда факторов, влияющих на рыночную стоимость. Так, на сегодня тростниковое сырье, импортируемое в основном из Бразилии и Индии, с 2020 года подорожало почти вдвое, логистические расходы выросли в 2,6 раза. На сегодня заводы отпускают сахар по 450 тенге за кило. При этом стоимость килограмма сахара, с учетом 15% торгово-оптовой и розничной надбавки, должна составлять не более 595–600 тенге.

– Региональные СПК часто продают сахар по ценам ниже себестоимости, что приводит к его ажиотажному закупу населением. Здесь нужно срочно пересмот­реть подходы в регионах. Ведь регионы не могут обеспечить всю область сахаром по цене ниже себестоимости, в то время как на рынке имеется достаточный объем сахара по коммерческой цене, – сказал министр.

По данным, представленным на брифинге, стабфонд Павлодарской области отпускает сахар по 416 тенге за килограмм при закупочной цене 448 тенге, Кызылординской – по 370 тенге при цене закупа в 450 тенге, Алматинской – 276 тенге, Актюбинской – 363 тенге, Мангистауской – 400 тенге.