Ранее процедура признания требовала личного обращения и сбора бумажных документов
В мобильном приложении eGov Mobile стала доступной услуга по признанию дипломов о высшем и послевузовском образовании, полученных за рубежом. Это позволяет выпускникам иностранных вузов официально подтвердить свой диплом для трудоустройства или продолжения учебы в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НИТ»
Ранее процедура признания требовала личного обращения и сбора бумажных документов, но теперь весь процесс доступен онлайн. Это значительно сокращает сроки рассмотрения заявки и делает услугу удобной для пользователей.
Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:
- авторизоваться в приложении eGov Mobile;
- перейти в раздел «Услуги» - «Образование» и выбрать услугу «Признание документов о высшем и послевузовском образовании»;
- заполнить заявку, прикрепить необходимые документы и произвести оплату;
- подписать заявку одним из доступных методов подписания.
Кроме того, рассмотрение заявки осуществляется в сроки, установленные законодательством. В результате заявитель получает удостоверение о признании диплома в электронной форме либо мотивированный отказ в случаях, предусмотренных законом.
Обновленный функционал был реализован при сотрудничестве Комитета госуслуг Минцифры, АО «НИТ» и МНВО РК.
Также в приложении eGov Mobile появился новый сервис – «Оповещение владельца авто о проблеме».