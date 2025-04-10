Признание зарубежных дипломов стало доступным в eGov Mobile

Цифровизация,Госуслуги
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Дана Аменова
корреспондент

Ранее процедура признания требовала личного обращения и сбора бумажных документов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мобильном приложении eGov Mobile стала доступной услуга по признанию дипломов о высшем и послевузовском образовании, полученных за рубежом. Это позволяет выпускникам иностранных вузов официально подтвердить свой диплом для трудоустройства или продолжения учебы в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НИТ»

Ранее процедура признания требовала личного обращения и сбора бумажных документов, но теперь весь процесс доступен онлайн. Это значительно сокращает сроки рассмотрения заявки и делает услугу удобной для пользователей.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

- авторизоваться в приложении eGov Mobile;

- перейти в раздел «Услуги» - «Образование» и выбрать услугу «Признание документов о высшем и послевузовском образовании»;

- заполнить заявку, прикрепить необходимые документы и произвести оплату;

- подписать заявку одним из доступных методов подписания.

Кроме того, рассмотрение заявки осуществляется в сроки, установленные законодательством. В результате заявитель получает удостоверение о признании диплома в электронной форме либо мотивированный отказ в случаях, предусмотренных законом.

Обновленный функционал был реализован при сотрудничестве Комитета госуслуг Минцифры, АО «НИТ» и МНВО РК. 

Также в приложении eGov Mobile появился новый сервис – «Оповещение владельца авто о проблеме».

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