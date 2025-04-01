Сообщить владельцу авто о проблеме теперь можно через eGov Mobile

Транспорт,Цифровизация,Авто
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Дана Аменова
корреспондент

В приложении eGov Mobile появился новый сервис – «Оповещение владельца авто о проблеме», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации АО «НИТ», теперь каждый пользователь может быстро предупредить владельца транспортного средства о возможных неисправностях или затруднениях. Это поможет оперативно устранить проблему и избежать неприятных ситуаций.

Сервис особенно полезен, если автомобиль мешает проезду, попал в ДТП, оставлен с включенными фарами, издает тревожный сигнал или у него спущены шины. Быстрое оповещение позволит владельцу вовремя принять меры.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

-авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел «Популярные услуги»;

-выбрать сервис «Оповещение владельца авто о проблеме»;

-указать что нужно сообщить владельцу о его транспортном средстве и нажать кнопку «Продолжить»;

-указать государственный регистрационный номер автомобиля и нажать «Отправить сообщение».

Там же добавили, что пользователь может воспользоваться сервисом только 5 раз в течение 2 часов.

«При отправке сообщений заявитель не получает никакой информации о самом владельце автомобиля, приложение eGov Mobile отправляет анонимные уведомления пользователям.После отправки запроса система определит владельца транспортного средства, направив запрос в информационную систему МВД РК и отправит ему уведомление. В случае если у пользователя включены push-оповещения, сообщение поступит ему мгновенно на смартфон. Если уведомления отключены, информация будет доступна в разделе «Уведомления» – «Рассылки и оповещения» в мобильном приложении eGov Mobile», – пишут в  распространенном пресс-релизе.

Новый сервис был запущен благодаря совместной работе Комитета госуслуг Минцифры, АО «НИТ» и МВД.

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