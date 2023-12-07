Проблему черных старателей в золотодобыче поднял сенатор Кыдырали

Сенат
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Используют химические реагенты, разрушают экосистемы, не соблюдают законы и правила. О том, как золотоискатели наносят вред природе и ухудшают условия жизни людей, рассказал сенатор Дархан Кыдырали в своем депутатском запросе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента РК

Фото: пресс-служба Сената

Сенатор отметил, что поводом для поднятия проблемы стало коллективное обращение, подписанное 127 жителями села Абай Туркестанской области. В нем указано, что одна из компаний с 2019 по 2023 годы занималась геологоразведкой по добыче золота на реке Кайыршакты в поселке Кокбулак. После проведенных ими работ сейчас река находится в состоянии экологической катастрофы.

Сенатор подчеркнул, что по его информации эта же компания сейчас намеревается проводить геологоразведочные работы на реках Большой и Малый Кокбулак. В этой связи жители региона бьют тревогу и опасаются, что ситуация с экологической катастрофой повторится.

«Мы хорошо знаем, что примеры с негативными последствиями от некачественной геологоразведки есть в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской, Жетысуской, Жамбылской областях. Так, в Восточно-Казахстанской области золотоискатели изменили русло реки Кулынжон. Увеличивается и число черных старателей. Охотники за легкой добычей превышают ограничения, указанные в их лицензиях, или даже не имеют специальных разрешений, квалифицированных специалистов, работают без учета экологических требований. В разведке ископаемых не используются современные технологии. Нелегальные недропроизводители разрушают горно-каменистые участки, используют химические реагенты в реках, из которых люди пьют воду», – возмутился сенатор.

Дархан Кыдырали призвал глав Кабмина и генеральной прокуратуры усилить контроль за качественным исполнением поручения главы государства, обозначенным в послании, по проведению работ по геологоразведке. В числе предложений сенатора – использование новых технологий, таких как спутниковый мониторинг, подготовка цифровой карты минеральных ресурсов, качественная подготовка специалистов отрасли и усиление контроля над деятельностью недропользователей и наказание тех, кто нарушает закон.

#Сенат #Туркестанская область #экология #река #золото #депутатский запрос #черные старатели

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