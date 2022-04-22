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Проблемы Аральского моря обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана

В Аральском районе Кызылординской области состоялось второе заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба Сената РК. 

Заседание прошло в развитие договоренностей между парламентариями двух стран, достигнутых в том числе в ходе официального визита Председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева в Республику Узбекистан.

Ключевая цель встречи - укрепление сотрудничества Казахстана и Узбекистана в решении вопросов восстановления Арала и защиты его экосистемы, а также в реализации совместных образовательных проектов в сфере науки и экологии.

Открыл работу заседания Спикер Сената Маулен Ашимбаев. Он подчеркнул, что сегодня Казахстан и Узбекистан вышли на новый уровень сотрудничества в истории взаимоотношений двух братских народов, и выразил надежду, что это будет способствовать решению проблематики Арала, которая представляет важность для обеих стран.

«Главы наших государств на регулярной основе подчеркивают важность и неотложность решения проблемы Аральского региона, а также рационального использования трансграничных водных ресурсов. Некогда уникальный водоем Арал сегодня является огромной экологической проблемой и вызовом для государств Приаралья. В то же время это возможность для сотрудничества и применения передового опыта и технологий в целях его возрождения», - сказал Маулен Ашимбаев.

Вместе с тем, Маулен Ашимбаев отметил имеющийся положительный опыт в решении ряда проблем, связанных с Аралом. Спикер Сената Парламента Казахстана подчеркнул важность реализации первого этапа проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря», профинансированного Всемирным банком и Правительством Казахстана. Сегодня для поддержания уровня моря нам необходимо переходить к реализации второго этапа этого проекта, который включает в себя большой комплекс новых задач, подчеркнул Председатель Палаты.

Он также отметил, что, поддерживая совместные усилия по восстановлению зоны Арала, важно максимально использовать платформу Международного фонда спасения Арала. Кроме того, необходим поиск взаимовыгодного и оптимального порядка совместного управления водными ресурсами трансграничных рек, которые формируют экосистему региона.

Отдельно Спикер Сената остановился на нескольких направлениях дальнейшего сотрудничества Сената Парламента Казахстана и Сената Олий Мажлиса Узбекистана в решении вопросов проблем Аральского региона.

«В первую очередь, это тесное взаимодействие по Аральской проблематике с госорганами по решению имеющихся проблем. В этом направлении работа уже идёт. Кроме того, важно использовать инструмент парламентского контроля за ходом реализации намеченных планов. Депутатский корпус также мог бы обеспечить необходимую законодательную поддержку инициативам по Аралу и развитию региона. Мы могли бы совместно активно продвигать эти вопросы и международных площадках. В целом у нас есть возможности и ресурсы для эффективной совместной работы», - сказал Маулен Ашимбаев.

Модератором мероприятия выступил Заместитель Председателя Сената Казахстана, сопредседатель от казахстанской части Комиссии Аскар Шакиров. Узбекскую делегацию возглавлял Первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана, сопредседатель от узбекской части Комиссии Содык Сафоев.

В рамках встречи парламентарии также произвели облет Аральского района и осмотрели Кокаральскую плотину, где министр экологии и природных ресурсов проинформировал о текущей гидрологической ситуации и перспективах её развития.

В мероприятии вместе с сенаторами двух стран также приняли участие члены Правительства Казахстана и представители международных организаций. В их числе постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Казахстане Якуп Бериш и Представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль, которые выразили заинтересованность в оказании поддержки по указанным вопросам.

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