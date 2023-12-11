Проблемы экологии депутаты парламента обсудили с общественностью Восточного Казахстана

Парламент
345

Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел в Усть-Каменогорске третье заседание парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития, а также встретился с депутатами маслихатов и общественностью Восточно-Казахстанской области

Фото: Н.Байбулин

Участники встреч обсудили вопросы обеспечения экологической безопасности, в частности рассмотрев проблему с загрязнением воздуха в регионе, а также пути укрепления взаимодействия Сената с маслихатами в рамках реализации поручений главы государства.

Отмечая актуальность повестки заседания парламентской комиссии, ее председатель Маулен Ашимбаев подчеркнул, что обеспечение экологической безопасности имеет прямое отношение сразу к нескольким из семнадцати Целей устойчивого развития. Вместе с тем, рейтинг Казахстана в сфере ЦУР по загрязненности воздуха остается низким, несмотря на действующее законодательство страны, а также меры по снижению выбросов и переходу на современные экологичные технологии.

«Парламентская комиссия создана по поручению президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Ключевыми ее целями являются содействие реализации Целей устойчивого развития в стране, а также проведение мониторинга работы в данном направлении, выработка предложений и новых инициатив. Нынешнее, третье по счету заседание, посвящено теме загрязнения воздуха. Мы знаем, что этот вопрос является актуальным для Восточно-Казахстанской области. Поэтому было принято решение о проведении выездного заседания именно в этом регионе, чтобы обсудить на месте имеющиеся вопросы с жителями области, экспертами и специалистами», – отметил в своем выступлении спикер Сената.

По мнению Маулена Ашимбаева, существующая система нормативов устарела и не обеспечивает реалистичной оценки качества воздуха в стране. В этой связи, назрела необходимость реформировать систему стандартов и внести изменения в национальное законодательство. Указал председатель Комиссии также и на отсутствие скоординированности проводимых работ с Целями устойчивого развития, и на важность применения международного опыта в решении актуальных вопросов.

С докладами и законодательными инициативами для эффективной реализации политики устойчивого развития в предстоящие годы также выступили министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, аким области Ермек Кошербаев, председатель Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Али Бектаев, вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, постоянный представитель программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, ряд депутатов Мажилиса и другие.

В этот же день сенаторы встретились с депутатами маслихатов и представителями общественности региона. Председатель Сената обсудил с жителями региона актуальные вопросы и перспективы развития области, акцентировав внимание на историческом решении президента страны Касым-Жомарта Токаева по реструктуризации области, которое должно поспособствовать развитию региона.

Особое внимание во время встреч было уделено ключевым задачам перехода к новой экономической модели, инициированной главой государства, а также выстраиванию эффективного взаимодействия Сената с регионами в законотворческой работе.

«В своем послании глава государства обозначил конкретные механизмы перехода к новой модели экономической политики. Все предложенные меры направлены на структурные изменения в экономике и реальное повышение качества жизни граждан. Будут реализованы комплексные меры, направленные на развитие обрабатывающей промышленности и аграрного сектора на основе новых современных инновационных технологий. В такой масштабной работе очень важен опыт и мнения депутатов маслихата», – подчеркнул Маулен Ашимбаев и рассказал о работе Совета по взаимодействию с маслихатами и депутатской группы «Өңір», действующих в Сенате и нацеленных на содействие совместному решению проблем регионов.

Встретились депутаты парламента и с рабочими предприятий «Казцинк», а также Усть-Каменогорской ТЭЦ. Ознакомившись с деятельностью компаний и условиями труда их сотрудников, сенаторы обсудили в ходе встреч вопросы технологической и экологической модернизации предприятий добывающего сектора, защиты интересов национального бизнеса, важности рационального использования водных ресурсов и другие акутальные вопросы.

Также парламентарии ознакомились с деятельностью Усть-Каменогорского центра оказания специальных социальных услуг.

#казахстан #Сенат #ВКО #Ашимбаев #экология

Популярное

Все
Зейнеп блеснула в Шри-Ланке
Правила выгула: собака бывает кусачей
Мост сдан досрочно
Бочча – мир равных
Монополисту в Экибастузе отказали в повышении тарифа на тепло
Что за хворь эта корь?
Некультурно
Врачи Костанайской области бьют тревогу
Чтение не умирает, а видоизменяется
QARMET: когда сталь по плечу
«Болашак»: верный шаг
Кто виноват в трагедии?
В домах степногорцев снова тепло
Результаты впечатляют
За вклад в науку
Дипломатический турнир по мини-футболу состоялся в Алматы
Преступная группа вымогала деньги у шахтеров в Караганде
Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Как Казахстан планирует снижать зависимость в водообеспечении от соседних стран
И звезда с звездою говорит
Судебная система в контексте реформ
Спрогнозирован путь Казахстана на чемпионат мира по футболу - 2026
"Главное предназначение прокуроров - служение закону, интересам общества и государства"
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Кукуруза может стать «свинцовой»
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Токаеву показали крупнейший в западном регионе центр настольного тенниса
«Барыс» сегодня в гостях сыграет с омским «Авангардом»
Касым-Жомарт Токаев утвердил республиканский бюджет на 2024 - 2026 годы
Сыграем против Криштиану?
Спать спокойно фермерам не дают долги…
В преддверии рождественских праздников в Астане прошла благотворительная ярмарка
В Астане завершилась VI летняя Спартакиада Республики Казахстан по таэквондо
Юная художница создает комиксы по истории и культуре казахского народа
Средняя зарплата в Казахстане выше, чем в странах ЕАЭС
Дорога особой опасности
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом

Читайте также

Вернуть адмответственность за употребление наркотиков дома …
Мажилисмены призывают использовать потенциал чуйского канна…
Казахстан становится центром производства «синтетики» – деп…
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому б…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]