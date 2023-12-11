Проблемы экологии депутаты парламента обсудили с общественностью Восточного Казахстана

Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел в Усть-Каменогорске третье заседание парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития, а также встретился с депутатами маслихатов и общественностью Восточно-Казахстанской области

Фото: Н.Байбулин

Участники встреч обсудили вопросы обеспечения экологической безопасности, в частности рассмотрев проблему с загрязнением воздуха в регионе, а также пути укрепления взаимодействия Сената с маслихатами в рамках реализации поручений главы государства.

Отмечая актуальность повестки заседания парламентской комиссии, ее председатель Маулен Ашимбаев подчеркнул, что обеспечение экологической безопасности имеет прямое отношение сразу к нескольким из семнадцати Целей устойчивого развития. Вместе с тем, рейтинг Казахстана в сфере ЦУР по загрязненности воздуха остается низким, несмотря на действующее законодательство страны, а также меры по снижению выбросов и переходу на современные экологичные технологии.

«Парламентская комиссия создана по поручению президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Ключевыми ее целями являются содействие реализации Целей устойчивого развития в стране, а также проведение мониторинга работы в данном направлении, выработка предложений и новых инициатив. Нынешнее, третье по счету заседание, посвящено теме загрязнения воздуха. Мы знаем, что этот вопрос является актуальным для Восточно-Казахстанской области. Поэтому было принято решение о проведении выездного заседания именно в этом регионе, чтобы обсудить на месте имеющиеся вопросы с жителями области, экспертами и специалистами», – отметил в своем выступлении спикер Сената.

По мнению Маулена Ашимбаева, существующая система нормативов устарела и не обеспечивает реалистичной оценки качества воздуха в стране. В этой связи, назрела необходимость реформировать систему стандартов и внести изменения в национальное законодательство. Указал председатель Комиссии также и на отсутствие скоординированности проводимых работ с Целями устойчивого развития, и на важность применения международного опыта в решении актуальных вопросов.

С докладами и законодательными инициативами для эффективной реализации политики устойчивого развития в предстоящие годы также выступили министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, аким области Ермек Кошербаев, председатель Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Али Бектаев, вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, постоянный представитель программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, ряд депутатов Мажилиса и другие.

В этот же день сенаторы встретились с депутатами маслихатов и представителями общественности региона. Председатель Сената обсудил с жителями региона актуальные вопросы и перспективы развития области, акцентировав внимание на историческом решении президента страны Касым-Жомарта Токаева по реструктуризации области, которое должно поспособствовать развитию региона.

Особое внимание во время встреч было уделено ключевым задачам перехода к новой экономической модели, инициированной главой государства, а также выстраиванию эффективного взаимодействия Сената с регионами в законотворческой работе.

«В своем послании глава государства обозначил конкретные механизмы перехода к новой модели экономической политики. Все предложенные меры направлены на структурные изменения в экономике и реальное повышение качества жизни граждан. Будут реализованы комплексные меры, направленные на развитие обрабатывающей промышленности и аграрного сектора на основе новых современных инновационных технологий. В такой масштабной работе очень важен опыт и мнения депутатов маслихата», – подчеркнул Маулен Ашимбаев и рассказал о работе Совета по взаимодействию с маслихатами и депутатской группы «Өңір», действующих в Сенате и нацеленных на содействие совместному решению проблем регионов.

Встретились депутаты парламента и с рабочими предприятий «Казцинк», а также Усть-Каменогорской ТЭЦ. Ознакомившись с деятельностью компаний и условиями труда их сотрудников, сенаторы обсудили в ходе встреч вопросы технологической и экологической модернизации предприятий добывающего сектора, защиты интересов национального бизнеса, важности рационального использования водных ресурсов и другие акутальные вопросы.

Также парламентарии ознакомились с деятельностью Усть-Каменогорского центра оказания специальных социальных услуг.