Продавцов несертифицированной пиротехники наказали в Туркестанской области

Фото: polisia.kz

В преддверии новогодних праздников в результате 30-ти рейдовых отработок в Туркестанской области было выявлено более 170 фактов незаконной продажи пиротехнической продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Из продажи изъято 728 единиц несертифицированной пиротехники, а в отношении нарушителей наложены штрафы.

Также особое внимание полицейских уделяется профилактике травматизма при использовании пиротехнических изделий. Ведь неправильное обращение с петардами и фейерверками может привести к серьезным последствиям.

В ходе мероприятия стражи порядка не только проверяют торговые точки на предмет продажи несертифицированной пиротехники, но и проводят разъяснительные беседы с населением о необходимости соблюдения осторожности при покупке и использовании пиротехнических изделий.

В свою очередь, полиция призывает граждан не нарушать правила безопасности, в том числе не использовать пиротехнику в закрытых помещениях и в местах с большой концентрацией людей. Сама же пиротехническая продукция должна соответствовать предъявляемым стандартам.

Напомним, что оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника» проводится с целью предупреждения и выявления фактов незаконного изготовления и продажи несертифицированных пиротехнических изделий. Работа в этом направлении находится на постоянном контроле и будет продолжена и в дальнейшем, добавили в МВД.