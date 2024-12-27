Продавцов несертифицированной пиротехники наказали в Туркестанской области

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Их оштрафовали на 7,5 млн тенге

Фото: polisia.kz

В преддверии новогодних праздников в результате 30-ти рейдовых отработок в Туркестанской области было выявлено более 170 фактов незаконной продажи пиротехнической продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Из продажи изъято 728 единиц несертифицированной пиротехники, а в отношении нарушителей наложены штрафы.

Также особое внимание полицейских уделяется профилактике травматизма при использовании пиротехнических изделий. Ведь неправильное обращение с петардами и фейерверками может привести к серьезным последствиям.

В ходе мероприятия стражи порядка не только проверяют торговые точки на предмет продажи несертифицированной пиротехники, но и проводят разъяснительные беседы с населением о необходимости соблюдения осторожности при покупке и использовании пиротехнических изделий.

В свою очередь, полиция призывает граждан не нарушать правила безопасности, в том числе не использовать пиротехнику в закрытых помещениях и в местах с большой концентрацией людей. Сама же пиротехническая продукция должна соответствовать предъявляемым стандартам.

Напомним, что оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника» проводится с целью предупреждения и выявления фактов незаконного изготовления и продажи несертифицированных пиротехнических изделий. Работа в этом направлении находится на постоянном контроле и будет продолжена и в дальнейшем, добавили в МВД.

#продажа #штраф #рейды #пиротехника

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