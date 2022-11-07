Продлить сроки функционирования СЭЗ в Казахстане предложил президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области высказался о работе СЭЗ, передает корреспондент Каzpravda.kz.



Глава государства заявил, что СЭЗ «Морской порт Актау» открывает широкие возможности для придания нового импульса устойчивому развитию экономики региона и повышению его инвестиционной привлекательности.



«На сегодняшний день по вложенным инвестициям, объему произведенной продукции и уплаченным налогам СЭЗ входит в тройку лидирующих по республике. Ранее мною ставилась задача обеспечить неосвоенные земельные участки в специальных экономических зонах объектами инфраструктуры, подвести к ним все необходимые коммуникации. Предстоит активизировать работу в этом направлении», - поручил президент, указав также на необходимость продлить сроки функционирования специальных экономических зон.



