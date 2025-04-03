Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области, за последние два года в ремонт проблемной ТЭЦ было вложено 14,3 млрд тенге из резерва Правительства плюс 1,2 млрд тенге – из бюджета области. Кроме того, теплоэлектроцентраль перешла в государственную собственность и стала подраз­делением областного коммунального АО «Шығыс жылу».

Принятые меры дали ожидае­мый результат: если в отопительный сезон 2022–2023 годов на станции было зафиксировано 70 грубых отклонений, то текущий сезон прошел целиком в штатном режиме.

Тем не менее в связи с тем, что на ТЭЦ сохраняется высокая изношенность основного оборудования, здесь продолжат программу модернизации. В частности, запланированы капитальный ремонт котлоагрегатов № 3 и № 6, внедрение автоматизированной системы управления техпроцессами редукционно-охладительной установки № 5, обновление электротехнического оборудования. Кроме того, в городе намечен ремонт почти шес­ти километ­ров тепловых сетей.

Как и год назад, в соответствии с графиком основные объемы ремонтных работ придутся на теплое время, до начала отопительного сезона. По данным областного акимата, в настоящее время определяются источники и механизмы финансирования.