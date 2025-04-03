В Риддере (Восточно-Казахстанская область) после завершения отопительного сезона продолжится масштабная реконструкция городской теплоэлектроцентрали.
Как сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области, за последние два года в ремонт проблемной ТЭЦ было вложено 14,3 млрд тенге из резерва Правительства плюс 1,2 млрд тенге – из бюджета области. Кроме того, теплоэлектроцентраль перешла в государственную собственность и стала подразделением областного коммунального АО «Шығыс жылу».
Принятые меры дали ожидаемый результат: если в отопительный сезон 2022–2023 годов на станции было зафиксировано 70 грубых отклонений, то текущий сезон прошел целиком в штатном режиме.
Тем не менее в связи с тем, что на ТЭЦ сохраняется высокая изношенность основного оборудования, здесь продолжат программу модернизации. В частности, запланированы капитальный ремонт котлоагрегатов № 3 и № 6, внедрение автоматизированной системы управления техпроцессами редукционно-охладительной установки № 5, обновление электротехнического оборудования. Кроме того, в городе намечен ремонт почти шести километров тепловых сетей.
Как и год назад, в соответствии с графиком основные объемы ремонтных работ придутся на теплое время, до начала отопительного сезона. По данным областного акимата, в настоящее время определяются источники и механизмы финансирования.