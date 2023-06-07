Продукты подорожали на 25%, доходы снизились на 1% – отчет об исполнении бюджета за 2022 год

Мажилис, Экономика, Общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании заслушал отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета за 2022 год, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, общие макропоказатели по итогам 2022 года имеют тенденцию к росту. Рост ВВП составил 3,2%, что на 1,1 п.п. выше прогнозного значения.

Уровень инфляции составил 20,3%, превысив верхний предел целевого коридора (8-10%) на 10,3 пункта. Цены на продовольственные товары повысились на 25,3%, непродовольственные – 19,4%, платные услуги – 14,1%.

При этом реальные денежные доходы населения снизились на 1%.

За 2022 год поступления в республиканский бюджет составили 16 141 603 166,3 тысячи тенге, или 102,1% к плану на год. Доходы республиканского бюджета за 2022 год – 15 963 398 473,1 тысячи тенге, или исполнены на 101,9%. Налоговые поступления в республиканский бюджет за 2022 год – 10 026 825 032,7 тысячи тенге, или 102,1%. Недоимка в республиканский бюджет по состоянию на 1 января 2023 года составила 430 917 170,2 тысячи тенге, по сравнению с 1 января 2022 года – снижение на 4,4%.

На реализацию бюджетных программ в республиканском бюджете с учетом уточнения и корректировок предусматривались расходы без учета займов в сумме 18 795 060 203 тысячи тенге, исполнение составило 18 532 451 330,3 тысячи тенге, или 98,6% к плану на год.

Неисполнение составило 262 608 872,7 тысячи тенге, из них нераспределенная сумма резерва Правительства составила 174 930 610,9 тысячи тенге, сумма экономии бюджетных средств – 6 343 443,2 тысячи тенге, сумма неосвоения по республиканским бюджетным программам составила 81 334 818,6 тысячи тенге.

Также в ходе заседания были представлены итоги аудита по исполнению республиканского бюджета.

Высшей аудиторской палатой и органами государственного аудита по результатам аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий выявлены нарушения на 237,7 млрд тенге. По данным Комитета внутреннего государственного аудита, в 2022 году наибольший объем финансовых нарушений приходится на нарушения при использовании местными исполнительными органами целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, – 26 892 747 тысяч тенге, или 65,5%, в государственных учреждениях, финансируемых из республиканского бюджета, – 10 198 427 тысяч тенге (24,8%) и в субъектах квазигосударственного сектора республиканского подчинения – 3 956 514 тысяч тенге (9,6%).

Из установленных нарушений в государственных учреждениях, финансируемых из республиканского бюджета, и в субъектах квазигосударственного сектора республиканского подчинения основная доля приходится на министерства обороны – 36,1% (на 5 109 027,3 тысячи тенге), индустрии и инфраструктурного развития – 21,2% (на 2 998 797,1 тысячи тенге), культуры и спорта – 9,6% (на 1 372 618,5 тысячи тенге), а также по чрезвычайным ситуациям – 7,1% (на 1 017 883,8 тысячи тенге).

После рассмотрения отчета Сенатом документ будет представлен на совместное заседание палат Парламента.

#мажилис #статистика #экономика #аудит #Республиканский бюджет #отчет

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