Проект «Полиэтилен» с далеко идущими планами

Экономика
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Фарид Юмашев

Самый крупный нефтегазохимический проект Казахстана дислоцирован на площадке специальной экономической зоны в Атыраус­кой области. В минувший понедельник здесь был дан старт строительству полиэтиленового завода.

Символическую кнопку «Пуск», запускающую в работу спецтехнику по забиванию свай, нажали аким Атыраус­кой области Серик Шапкенов, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов, вице-министр энергетики Кудайберген Арымбек, член правления – исполнительный директор СИБУРа Павел Ляхович и старший вице-президент Sinopec Ван Тао.

Как отметил глава КМГ Асхат Хасенов, мощность завода будет равняться 1,25 млн тонн поли­этилена в год. Объем инвестиций – более 7 млрд долларов. Стройку завода, который в итоге сможет выпускать более 20 марок полиэтилена, применяемых в ключевых отраслях промышленности, планируется завершить в 2028 году и запустить производство в 2029-м.

– Проект очень масштабный, его вклад в ВВП мы оцениваем в 0,9–1%. Он даст импульс развитию не только экономики региона, но и всей республики. Самое важное – его мультипликативный эффект. Мы выполняем поручение Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и переходим от простой добычи нефти и газа к их глубокой переработке. На стадии строительства будет создано восемь тысяч рабочих мест, а после запуска производства – открыто 800 рабочих мест на заводе, – подчеркнул Асхат Хасенов.

Действительно, как отметил Президент Казахстана на одном из совместных заседаний палат Парламента, на текущем этапе самая важная задача – формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора.

Сырьем для производства полиэтилена станет этан, который будут получать на сооружаемом КМГ газосепарационном комп­лексе из газа месторождений компании «Тенгизшевройл» и доставляться до Silleno по магис­тральному трубопроводу, который также будет построен КМГ.

Согласно данным Бюро нацио­нальной статистики, в прошлом году рынок полиэтилена в Казахстане составил около 300 тыс. тонн и, по оценкам экспертов, к 2035 году может вырасти до 400 тыс. тонн. Основная часть спроса со стороны казахстанских потребителей полиэтилена будет обеспечена поставками Silleno.

Будущий комплекс предполагает строительство установки пиролиза для производства этилена по технологии американской компании Lummus, установок полимеризации этилена по технологиям Chevron Philips Chemical (США), Univation Technologies (США), а также установки бутена по технологии Axens (Франция).

Строительные работы на площадке начались с установки пиролиза, EPC-подрядчиком которой выс­тупает Tecnicas Reunidas (Испания) в консорциуме с Sinopec Engineering Incorporation (КНР). Предполагается, что завод обеспечит внутренний спрос Казахстана в полиэтилене и начнет плановые поставки продукции в страны СНГ, Европу, Китай и Турцию.

Проект осуществляется компанией Silleno, акционерами которой являются АО «НК «КазМунайГаз» (40%), Sinopec Overseas Investment Holding (30%) и ПАО «СИБУР Холдинг» (30%).

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