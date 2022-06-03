Проезд в автобусах будет бесплатным в день референдума в Нур-Султане

В воскресенье, 5 июня, в день референдума общественный транспорт в Нур-Султане будет бесплатным. Об этом сообщили в городском акимате, передает Kazpravda.kz.

Бесплатный проезд распространяется также на пригородные маршруты, отметили в столичной администрации.

Автобусы будут курсировать как обычно с 06:00 до 23:00 часов.

В связи с предстоящим референдумом Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана. В своем выступлении он отметил, что референдум станет проверкой общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность.

Отметим, председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров заявил о готовности участковых комиссий ко дню голосования.

"Мы заслушали все региональные, областные, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента комиссии референдума. По информации наших коллег, участковые комиссии готовы ко дню голосования, бюллетени доставлены на участки и обеспечена их сохранность", – сказал Нурлан Абдиров.

При этом он призвал казахстанцев еще раз проверить себя в списке, узнать, на каком участке можно проголосовать.