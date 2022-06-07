Прогноз по урожаю на 2022 год озвучил глава Минсельхоза РК

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании Правительства сообщил, что в текущем году Казахстан может собрать порядка 13-13,5 миллиона тонн зерна, передает корреспондент Каzpravda.kz.



Ербол Карашукеев сообщил, что в текущем году сев аграриями завершен в строго оптимальные сроки. Также вовремя проведена работа по сохранению накопленной влаги в почве.



Прогноз погоды на июнь также благоприятный: по данным РГП "Казгидромет", ожидается выпадение осадков во всех зерносеющих регионах.



"Учитывая все эти факторы, в настоящее время прогнозировать урожай зерновых на уровне среднегодовых объемов. Если говорить о пшенице, мы прогнозируем на уровне 13-13,5 миллиона тонн. Мы ожидаем дожди, если будут дожди, тогда примерно на 15 процентов больше урожая прошлого года будет", – сообщил министр.



Вместе с тем в южных регионах, по словам Карашукеева, отмечается дефицит влагообеспеченности. В этой связи он указал на необходимость принятия мер по обеспечению фермеров поливной водой.