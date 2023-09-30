Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет

В первой декаде с частым прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, усилением ветра с порывами до 15-23 м/с, 3-4 октября на востоке, юго-востоке страны - сильные осадки, ночью в горных районах возможен переход дождя в мокрый снег, передает Kazpravda.kz .

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Лишь в отдельные дни по республике установятся теплые и ясные дни, сообщает Казгидромет.

С середины первой декады циклон с районов Скандинавии будет оказывать влияние в начале на западные регионы, в конце декады на остальную территорию РК, вновь прогнозируются дожди, с кратковременным прекращением в отдельные дни.

В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха:

на западе страны ночью от +3+8°С до +7+12°С, днем основной фон +20+27°С;

на юго-западе ночью от +7+15°С до +12+17°С, днем от +22+27°С до +24+29°С;

на севере, северо-западе, в центре, на востоке республики ночью от 0,+7°С, в отдельных районах заморозки 3°С до +5+12°С, днем от +10+15°С до +17+22°С;

на юге страны основной фон ночью +5+13°С, днем повышение от +20+25°С до +25+30°С;

на юго-востоке РК колебание температуры воздуха ночью от +5+13°С до +3+9°С, днем от +18+25°С до +13+21°С, в горных районах ночью от 0,-5°С до 0,+5°С, днем от +5+10°С до +10+15°С.

В конце декады прогнозируется понижение дневных температур воздуха:

в северной половине до +8+13°С, в южных регионах до +17+25°С,

в юго-восточных регионах напротив потеплеет до +22+27°С.

В начале второй декады на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды. В середине месяца ожидается малооблачная погода и повышение температурного фона.

Очередная волна похолодания прогнозируется в конце месяца на всей территории Республики, прогнозируются дожди с переходом в мокрый снег, туманы и гололедные явления, порывистый ветер.

Температура воздуха понизится:

в западных регионах ночью до -5-10°С, днем от +15+20°С до +3+8°С;

в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от 0,+5°С до -7-12°С, днем от +11+16°С до -3-8°С;

на юге, юго-востоке РК ночью от +7+12°С до -2-7°С, днем от +18+23°С до +5+10°С.