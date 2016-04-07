​Программа добрых дел

В презентации участвовали представители государственных органов города, зарубежные спонсоры, в том числе исполняющий обязанности Генерального консула КНР в Алматы Мяо Хунбо, гендиректор ТОО «Азиатский газопровод» Чжун Фань и его заместитель с казахстанской стороны Чингис Бухарбаев. Эта компания была создана в соответствии с соглашением о сотрудничестве между двумя странами.
– Фонд шефствует над 40 ветеранами, нуждающимися в помощи, – рассказала исполнительный директор фонда Райхан Жапарханова. – По просьбе одиноких пенсионеров им сделали капитальный или частичный ремонт их жилья, подарили новую мебель. Удовлетворяются и другие просьбы. Так, для многих из них за счет фонда приобретена современная бытовая техника.
Организована и большая социально-медицинская помощь. Высококвалифицированные врачи проводят на дому бесплатные консультации. При необходимости фонд приобретает для стариков очки, слуховые аппараты, тонометры, лекарственные препараты.
Фронтовики и сотрудники общественной организации рассказали, что ежегодно десятки ветеранов, которым позволяет здоровье, совершают за счет фонда поездки в Москву, где встречаются с воинами, с которыми обороняли столицу союзного государства, с молодежью, посещают места боевой славы. В минувшем году фонду за вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и отеческую заботу о фронтовиках была вручена российская памятная медаль в честь 70-летия Победы. Фонд организовал поездку своих подопечных и в Израиль.
Казахстанские участники Великой Отечественной поддерживают тесные связи с ветеранскими объединениями Кыргызстана, Беларуси, Украины. В гости к ветеранам приходят представители дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране. Так, после встречи с фронтовиками Чрезвычайный и Полномочный Посол США в РК Джордж Крол поблагодарил руководство фонда за поддержку кампании «Одна Победа», посвященной 70-й годовщине Победы союзников во Второй мировой войне. Гостям из Китая было интересно узнать, что среди подопечных фонда находились несколько ветеранов, которые в составе советских войск освобождали Маньчжурию в 1945 году. Один из них, Иван Ролдугин, разведчик-топограф, проживает в Алматы.
За прошедшие годы благодаря фонду тысячам фронтовиков была оказана всевозможная помощь. Так, компания «Beeline Казахстан» в течение шести лет предоставляет бесплатную мобильную связь воинам Панфиловской дивизии. В прошедшем году она стала партнером проекта «Линия жизни», в рамках которого все ветераны были обеспечены мобильными телефонами со специальной кнопкой вызова. Фонд при поддержке волонтеров организует для них встречи, экскурсии, поездки за город.
Работу фонда поддерживают волонтеры, их около 200: это руководители предприятий и компаний, представители бизнеса, студенты и их наставники. В их числе экономист Алмас Кушербаев, который в свободное время навещает ветеранов, всячески помогая им. Тимур Почанов – медик, он руководит группой волонтеров, поддерживающих участников кровопролитной войны.
– В нынешнем году мы хотим создать диагностический медицинский центр для ветеранов на безвозмездной основе, – поделилась планами Райхан Слямхановна. – Мы также хотим организовать для них Дом досуга. В наших планах и участие в выпуске книг, журналов, специализированной литературы, фильмов, документальных материалов. Надеемся, что с помощью общественности и спонсоров, как отечественных, так и зарубежных, нам это удастся осуществить.
В заключение встречи спонсоры из КНР вручили руководству фонда сертификат на безвозмездную помощь.