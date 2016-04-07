​Программа добрых дел

В презентации участвовали представители государственных органов города, зарубежные спонсоры, в том числе исполняющий обязанности Генерального консула КНР в Алматы Мяо Хунбо, гендиректор ТОО «Азиатский газопровод» Чжун Фань и его заместитель с казахстанской стороны Чингис Бухарбаев. Эта компания была создана в соответствии с соглашением о сотрудничестве между двумя странами.

– Фонд шефствует над 40 ветеранами, нуждающимися в помощи, – рассказала исполнительный директор фонда Райхан Жапарханова. – По просьбе одиноких пенсионеров им сделали капитальный или час­тичный ремонт их жилья, подарили новую мебель. Удовлетворяются и другие просьбы. Так, для многих из них за счет фонда приобретена современная бытовая техника.

Организована и большая социально-медицинская помощь. Высококвалифицированные врачи проводят на дому бесплатные консультации. При необходимости фонд приобретает для стариков очки, слуховые аппараты, тонометры, лекарственные препараты.

Фронтовики и сотрудники общественной организации рассказали, что ежегодно десятки ветеранов, которым позволяет здоровье, совершают за счет фонда поездки в Москву, где встречаются с воинами, с которыми обороняли столицу союзного государства, с молодежью, посещают места боевой славы. В минувшем году фонду за вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и отечес­кую заботу о фронтовиках была вручена российская памятная медаль в честь 70-летия Победы. Фонд организовал поездку своих подопечных и в Израиль.

Казахстанские участники Великой Отечественной поддерживают тесные связи с ветеранскими объединениями Кыргызстана, Беларуси, Украины. В гости к ветеранам приходят представители дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране. Так, пос­ле встречи с фронтовиками Чрезвычайный и Полномочный Посол США в РК Джордж Крол поблагодарил руководство фонда за поддержку кампании «Одна Победа», посвященной 70-й годовщине Побе­ды союзников во Второй мировой войне. Гостям из Китая было интересно узнать, что среди подопечных фонда находились несколько ветеранов, которые в сос­таве советских войск освобождали Маньчжурию в 1945 году. Один из них, Иван Ролдугин, разведчик-топограф, проживает в Алматы.

За прошедшие годы благодаря фонду тысячам фронтовиков была оказана всевозможная помощь. Так, компания «Beeline Казахстан» в течение шести лет предоставляет бесплатную мобильную связь воинам Панфиловской дивизии. В прошедшем году она стала партнером проекта «Линия жизни», в рамках которого все ветераны были обес­печены мобильными телефонами со специальной кнопкой вызова. Фонд при поддержке волонтеров организует для них встречи, экскурсии, поездки за город.

Работу фонда поддерживают волонтеры, их около 200: это руководители предприятий и компаний, представители бизнеса, студенты и их наставники. В их числе экономист Алмас Кушербаев, который в свободное время навещает ветеранов, всячески помогая им. Тимур­ Почанов – медик, он руководит группой волонтеров, поддерживающих участников кровопролитной войны.

– В нынешнем году мы хотим создать диагностический медицинский центр для ветеранов на безвозмездной основе, – поделилась планами Райхан Слямхановна. – Мы также хотим организовать для них Дом досуга. В наших планах и участие в выпуске книг, журналов, специализированной литературы, фильмов, документальных материалов. Надеемся, что с по­мощью общественности и спонсоров, как отечественных, так и зарубежных, нам это удастся осуществить.

В заключение встречи спонсоры из КНР вручили руководству фонда сертификат на безвозмездную помощь.