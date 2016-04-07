​Программа добрых дел

Вадим МАХИН

В презентации участвовали представители государственных органов города, зарубежные спонсоры, в том числе исполняющий обязанности Генерального консула КНР в Алматы Мяо Хунбо, гендиректор ТОО «Азиатский газопровод» Чжун Фань и его заместитель с казахстанской стороны Чингис Бухарбаев. Эта компания была создана в соответствии с соглашением о сотрудничестве между двумя странами.

– Фонд шефствует над 40 ветеранами, нуждающимися в помощи, – рассказала исполнительный директор фонда Райхан Жапарханова. – По просьбе одиноких пенсионеров им сделали капитальный или час­тичный ремонт их жилья, подарили новую мебель. Удовлетворяются и другие просьбы. Так, для многих из них за счет фонда приобретена современная бытовая техника.

Организована и большая социально-медицинская помощь. Высококвалифицированные врачи проводят на дому бесплатные консультации. При необходимости фонд приобретает для стариков очки, слуховые аппараты, тонометры, лекарственные препараты.

Фронтовики и сотрудники общественной организации рассказали, что ежегодно десятки ветеранов, которым позволяет здоровье, совершают за счет фонда поездки в Москву, где встречаются с воинами, с которыми обороняли столицу союзного государства, с молодежью, посещают места боевой славы. В минувшем году фонду за вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и отечес­кую заботу о фронтовиках была вручена российская памятная медаль в честь 70-летия Победы. Фонд организовал поездку своих подопечных и в Израиль.

Казахстанские участники Великой Отечественной поддерживают тесные связи с ветеранскими объединениями Кыргызстана, Беларуси, Украины. В гости к ветеранам приходят представители дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране. Так, пос­ле встречи с фронтовиками Чрезвычайный и Полномочный Посол США в РК Джордж Крол поблагодарил руководство фонда за поддержку кампании «Одна Победа», посвященной 70-й годовщине Побе­ды союзников во Второй мировой войне. Гостям из Китая было интересно узнать, что среди подопечных фонда находились несколько ветеранов, которые в сос­таве советских войск освобождали Маньчжурию в 1945 году. Один из них, Иван Ролдугин, разведчик-топограф, проживает в Алматы.

За прошедшие годы благодаря фонду тысячам фронтовиков была оказана всевозможная помощь. Так, компания «Beeline Казахстан» в течение шести лет предоставляет бесплатную мобильную связь воинам Панфиловской дивизии. В прошедшем году она стала партнером проекта «Линия жизни», в рамках которого все ветераны были обес­печены мобильными телефонами со специальной кнопкой вызова. Фонд при поддержке волонтеров организует для них встречи, экскурсии, поездки за город.

Работу фонда поддерживают волонтеры, их около 200: это руководители предприятий и компаний, представители бизнеса, студенты и их наставники. В их числе экономист Алмас Кушербаев, который в свободное время навещает ветеранов, всячески помогая им. Тимур­ Почанов – медик, он руководит группой волонтеров, поддерживающих участников кровопролитной войны.

– В нынешнем году мы хотим создать диагностический медицинский центр для ветеранов на безвозмездной основе, – поделилась планами Райхан Слямхановна. – Мы также хотим организовать для них Дом досуга. В наших планах и участие в выпуске книг, журналов, специализированной литературы, фильмов, документальных материалов. Надеемся, что с по­мощью общественности и спонсоров, как отечественных, так и зарубежных, нам это удастся осуществить.

В заключение встречи спонсоры из КНР вручили руководству фонда сертификат на безвозмездную помощь.

Популярное

Все
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Триумфальный Кубок Победы
Погода в Казахстане ухудшится в отдельных регионах
Экономика открытых дверей: в Казахстане упрощают правила въезда
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Базу «Казавиаспас» модернизировали в Павлодаре
Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира WTA-500
Женская сборная Казахстана по хоккею стала призёром ЧМ
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

