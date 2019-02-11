Производство автомобилей в Казахстане возросло почти на 80% по итогам 2018 года

Экономика
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Фото liter.kz
В 2018 году производство автомобилей в Казахстане возросло почти на 80%, передает Energyprom.kz.   

По итогам прошлого года казахстанский автопром выпустил 30 тысяч авто – сразу на 78,8% больше, чем годом ранее.

Основное производство сконцентрировано в ВКО (60,8% от РК): 18,3 тыс. авто, на 59,9% больше, чем годом ранее. Здесь в Усть-Каменогорске работает один из двух главных автомобилестроителей страны, в планах которого поднять уровень производства к концу 2019 года уже до 30 тысяч легковых автомобилей. Среди партнеров завода ведущие мировые концерны: Volkswagen Group, General Motors, Renault-Nissan-АвтоВАЗ и KIA Motors.

На мощностях производителя выпускаются автомобили марок LADA (Granta, Vesta, Xray, Largus, Kalina, 4×4), SKODA (Octavia, Rapid, Superb, Yeti, Kodiaq), Chevrolet (Aveo, Captiva, Cruze, Tracker), KIA (Rio, Cerato, Optima, Cadenza, Quoris, Picanto, Soul, Sportage, Sorento, Mohave).

По словам президента компании, 2018 год был плодотворным для них и отрасли в целом. На конвейер компании встали 14 новых и обновленных моделей. В 2019 году линейку пополнят не менее 6 моделей 4 брендов. 



Еще 39,2% производства легковых авто по РК приходится на Костанайскую область: 11,8 тыс. авто, рост сразу в 2,2 раза за год. Здесь работает еще одна крупная компания по производству автомобилей, линейка производимой продукции которой представлена брендами JAC, Peugeot, IVECO, ANKAI, Hyundai, Ravon, Chevrolet Niva.

По словам председателя совета директоров Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" Олега Алферова, казахстанский автопром продолжает свой планомерный рост на протяжении двухлетнего периода. В 2018 году объемы выпуска были увеличены на две трети и приблизились к докризисным цифрам 2014 года. Планируется, что в 2019 году растущий рыночный спрос и возможности программы льготных автокредитов позволят обновить исторический максимум производственных показателей и преодолеть рубеж в 40 тысяч автомобилей, сошедших с конвейеров казахстанских предприятий.

Заметим, по итогам 11 месяцев прошлого года казахстанский автопром перекрыл уже 52,4% спроса, против всего 36,2% в прошлом году. На фоне стремительного подъема внутреннего производства импорт, напротив, сократился на 3,3%. Внутренние продажи легковых автомобилей выросли год-к-году на треть.



По данным "КазАвтоПрома", в течение прошлого года официальными дилерами было реализовано 57,9 тысячи автомобилей, что на 24,9% выше результата годичной давности. 29,6 тысячи автомобилей (51,1%) из числа реализованных по итогам отчетного периода пришлось на импорт, 28,3 тысячи покупателей (48,9%) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по результатам 2018 года возглавляет Lada: на территории республики продано 13,4 тысячи автомобилей российской марки. Сбыт моделей Toyota составил 12,3 тысячи авто. Третью позицию занял Hyundai с показателем 8,7 тысячи машин. Пятерку лидеров замыкают KIA (2,9 тысячи) и GAZ (2,7 тысячи проданных авто). В TOP-10 наиболее успешных марок вошли также Nissan (2,4 тысячи авто), Renault (2 тысячи), Ravon (1,7 тысячи), Volkswagen (1,5 тысячи) и UAZ (1,5 тысячи авто).



Пятерку наиболее востребованных у автолюбителей брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам 2018 года составили Lada (13,1 тысячи автомобилей), Hyundai (8,4 тысячи), KIA (2,6 тысячи), JAC (1,1 тысячи) и Chevrolet (1,1 тысячи). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также Skoda (835 авто), Ravon (552), Peugeot (149) и SsangYong (16).

Подводя итоги развития автоиндустрии Казахстана за 2018 год, "КазАвтоПром" сообщил, что в рамках госпрограммы льготных автокредитов за январь–декабрь 2018 года было приобретено 3,3 тысячи автомобилей, что составило 10,9% от всех продаж машин локального производства.

По итогам 2018 года казахстанцы сдали на утилизацию 27,2 тысячи единиц техники. В рамках второго этапа программы утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств было выдано 13,7 тысячи скидочных сертификатов на покупку новых авто. Всего в автосалоны страны было предъявлено почти 13 тысяч сертификатов, используя их, казахстанцы приобрели 7,9 тысяч автомобилей отечественного производства.

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