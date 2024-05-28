Производство топлива снизилось в Казахстане

Энергетика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Производство бензина за январь–апрель текущего года составило 1,7 млн тонн — на 2,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на energyprom.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Производство дизельного топлива тем временем сократилось сразу на 5,5%, до 1,6 млн тонн. При этом ранее выпуск бензина в соответствующем периоде рос 8 лет подряд, а производство дизтоплива — 3 года подряд.

Наибольшие объёмы выпуска бензина и дизельного топлива пришлись на Павлодарскую область, где работает ПНХЗ: 579,8 тыс. и 677,5 тыс. тонн соответственно. Тем временем в Шымкенте (где работает ПКОП) производство бензина составило 542,3 тыс. тонн, а дизтоплива — 366 тыс. тонн. В Атырауской области (в регионе работает АНПЗ), в свою очередь, выпустили 525 тыс. тонн бензина и 537 тыс. тонн дизельного топлива.

Казахстан практически не импортирует и не экспортирует бензин и дизельное топливо. Так, за январь–март текущего года на импорт бензина пришлось лишь 0,02% ресурсов, а экспорт и вовсе отсутствовал. Доля импорта дизтоплива составила лишь 0,8%, а доля экспорта — и того меньше: 0,4%. Заметим: экспорт ГСМ из РК запрещён законом для защиты казахстанских потребителей от дефицита в секторе.

Объём реализации как бензина, так и дизельного топлива на внутреннем рынке за январь–март текущего года составил по 1,3 млн тонн. Продажи бензина за год выросли на 4,4%, а продажи дизтоплива — на 1,7%.

В апреле текущего года средняя стоимость литра бензина АИ-92 по РК составила 202 тг, АИ-95/96 — 252 тг, а АИ-98 — 291 тг. Цена литра летнего дизельного топлива составила 293 тг, зимнего — 543 тг.

Цены на бензин по итогам апреля 2024 года выросли на 3,5% за год, а дизтопливо подешевело на 0,8%.

В разрезе марок бензина самое заметное годовое удорожание было отмечено по марке АИ-98: сразу на 20,1%. Бензин марок АИ-95/96 подорожал за год на 16,1%, а АИ-92 — на 1,5%.

#статистика #производство #бензин #топливо

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