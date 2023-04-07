Производство и переработку в АПК планируют включить в перечень наиболее приоритетных отраслей экономики

Правительство, Экономика
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Вопросы развития предпринимательства обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра – министра финансов Казахстана Ерулана Жамаубаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Министерством финансов разработан соответствующий проект постановления по внедрению дифференциации ставок вознаграждения по кредитам для наиболее приоритетных секторов экономики.

«В рамках нового пакета изменений предлагается производство и переработку в АПК включить в перечень наиболее приоритетных отраслей экономики и установить субсидируемую государством часть ставки вознаграждения на уровне 13,25%, для остальных ОКЭД на уровне 11,25%», – проинформировал первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков.

Стоит отметить, что законом от 30 декабря 2022 года внесены поправки в законодательство в области государственно-частного партнерства, направленные на переход на новую эффективную модель государственно-частного партнерства. Заключение договоров ГЧП будет осуществляться исключительно на конкурсной основе. При этом механизм прямых переговоров будет применяться только в исключительных случаях – по решению Правительства для создания уникальных объектов.

Предусматривается ограничение выплат компенсаций инвестиционных затрат по отдельным проектам, также введено ограничение по софинансированию. Данные меры направлены на снижение сверхмаржинальности. Внедрен новый принцип прозрачности и доступности процесса планирования и реализации проектов ГЧП, который будет реализован путем перехода в цифровой формат.

В ходе совещания также рассмотрены проблемные вопросы бизнеса в сфере здравоохранения. Вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев доложил о рассмотрении вопросов бизнеса по срокам выхода новых лекарственных средств на рынок, оказанию частными организациями курсов дополнительного неформального медицинского образования, установлению предельных цен на лекарственные средства и медицинские изделия, сохранению работникам сферы здравоохранения права состоять в очереди на жилье из государственного жилищного фонда при передаче предприятия в доверительное управление.

Подводя итоги, Ерулан Жамаубаев поручил Министерству национальной экономики обеспечить проведение разъяснительной работы среди государственных органов и субъектов бизнеса по реализации новой модели ГЧП, а Министерству здравоохранения – проработать проблемные вопросы бизнеса в сфере медицины при непосредственном участии НПП «Атамекен» с принятием конкретных решений.

#здравоохранение #экономика #Правительство #заседание #бизнес #Жамаубаев

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