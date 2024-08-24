Производство систем капельного орошения запустят в Жамбылской области

Объем инвестиций составил 2,8 млрд тенге, постоянной работой будут обеспечены 30 человек, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Жамбылской области

В мае этого года на базе СПК «Тараз» создана дирекция «Zhambyl Invest», осуществляющая сервисное сопровождение инвестиционных проектов.

Согласно утвержденному алгоритму на всех этапах оказывается поддержка инвесторам, которые уже задействованы в проектах и тем, кто планирует вкладывать деньги в экономику региона.

В настоящее время дирекцией сопровождается порядка 30 проектов. В ближайшее время запланирован запуск 2 из них.

ТОО «KazIndustrial Stroi» запускает завод по производству бетонных покрытий стоимостью около 3 млрд. тенге.

Предприятие будет выпускать до 500 000 кв. м. продукции в год. При выходе на полную мощность будут созданы 26 рабочих мест. Осуществлен технический запуск и произведено 500 кв. м. бетонного полотна.

В связи с увеличением спроса на инновационный продукт, руководство проекта приняло решение об увеличении производственных мощностей и закупе дополнительных 4-х комплектов оборудования в течение 3 квартала текущего года.

Производство систем капельного орошения будет налажено ТОО «Каз Каспи Гидро Сельхоз Технология».

Объем инвестиций - 2,8 млрд тенге. Постоянной работой будут обеспечены 30 человек.

Ежегодно на 12 тыс. га. будут увеличиваться площади, где применяются водосберегающие технологии.

На заводе завершены пуско-наладочные работы. Также завезено оборудование для создания необходимой инфраструктуры и скважин, ведутся технические работы.