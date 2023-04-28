Прокурор настоял на увеличении штрафа "Казцинку" в 174 раза – до 44 млн тенге

Другое
82

Шестизначный штраф, выписанный за превышение нормы выбросов в атмосферу, суд увеличил до девятизначных значений.

Фото: Kazpravda.kz

Специализированный природоохранный прокурор ВКО посчитал, что размер экологического штрафа ГОК «Алтай» рассчитан неверно и опротестовал его в суде, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на суд Восточно-Казахстанской области.

По информации суда, начальная сумма штрафа, назначенного за превышение нормы выбросов горно-обогатительному комплексу (ГОК) «Алтай» ТОО «Казцинк» государственным экологическим инспектором в прошлом году, составила 256 615 тенге.

В суде представитель предприятия не отрицал свою вину.

Суд установил, что оценивая ущерб, экологический инспектор учел не весь период нарушения, значительно уменьшив его.

«На основании акта проверки в отношении ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк» проведен профилактический контроль и надзор ТОО за период с 28.11.2020 года по 22.07.2022 года. Департаментом произведен расчет с 10.06.2022 года, что является неправильным», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Как пояснили в суде, согласно законодательству, оценка ущерба, причиненная в результате превышения выбросов загрязняющих веществ, распространяется на период с последней проверки, проведенной в ходе государственного экологического контроля, до истечения срока исковой давности.

Прокурор просил увеличить сумму штрафа с 256 615 тенге до 44 824 241 тенге. При этом представители уполномоченного органа просили оставить постановление инспектора без изменения.

Постановлением суда района Алтай протест специализированного природоохранного прокурора ВКО области был удовлетворен.

«Постановление инспектора согласно части 1 адмстатьи «нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду» изменено, назначенный штраф к ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк» в сумме 256 615 тенге увеличен до 44 824 241 тенге», – заключили в суде.

#прокуратура #штраф #выбросы в окружающую среду #экологический инспектор #суд ВКО #ГОК Алтай #Казцинк

Популярное

Все
Выставка, частью которой можно стать самому, открылась в Астане
Сбитые собаки, «летающие» кошки, нуждающиеся в помощи птицы, ящерицы, хорьки и даже рыбки становятся пациентами казахстанского хирурга-ветеринара Бориса Хабарова
У общественницы, многодетной матери Ирины Ким семеро детей. Все они, по словам их мамы, нағыз-казахи
Жители жилого массива «Дружба» чувствуют себя ненужными городу, в состав которого они вошли почти 15 лет назад
Все начинается с семьи
Нация у нас одна
Мы все – казахстанцы
Вдохновляющий потенциал
Общие ценности
Иностранец ранил себя в живот в здании прокуратуры Астаны
А у нас в доме газ!
Смотрите, чтоб улитки не сбежали!
Павушки из «Ладушки»
Заветное желание – иметь водопровод
Супермены среди нас
И снова ничья
Турнир за турниром
Битва за финал
Указ Президента Республики Казахстан
Принцесса на пуантах
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Реконструкцию котельных в Семее нужно закончить до начала отопительного сезона – Смаилов
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
В Озенмунайгазе и БерАли Мангистау сompany ведется расследование по фактам хищения
Соседа подозревают в изнасиловании несовершеннолетней туркестанки
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Женщина скончалась после блефаропластики в Усть-Каменогорске
О ситуации на казахстанско-узбекской границе рассказали в КГД
Главы государств поздравляют Токаева по случаю праздника Ораза айт
Еще более 890 тысяч га сельхозземель вернули государству в Казахстане
Секспросвет не по возрасту: буклеты для проституток по ошибке раздали школьникам в Текели
Акимат Астаны о нашумевшем ЖК "Дублин": Каждый получит свои квартиры
Второе за сутки ДТП с тремя погибшими произошло в Казахстане
Схемы движения трех автобусных маршрутов изменили в Астане из-за дорожных работ
Более 60 тонн пшеницы из России пытались ввезти под видом ячменя в Казахстан
Трассы к популярным туристическим местам отремонтируют в Казахстане
Сколько человек заболели коронавирусом в Казахстане по состоянию на 22 апреля
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Рудные богатства стране не нужны?
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
В Казахстане будет запущена новая юношеская футбольная лига, которая не имеет аналогов в нашей стране
Есть статус - будут и достижения

Читайте также

Масштабные антитеррористические учения прошли в Шымкенте
Почти 300 литров дизтоплива вылилось в Каспий
Когда отключат отопление в Астане
3 варианта устранения дефицита воды в Астане предложили в М…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]