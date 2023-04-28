Прокурор настоял на увеличении штрафа "Казцинку" в 174 раза – до 44 млн тенге

Шестизначный штраф, выписанный за превышение нормы выбросов в атмосферу, суд увеличил до девятизначных значений.

Фото: Kazpravda.kz

Специализированный природоохранный прокурор ВКО посчитал, что размер экологического штрафа ГОК «Алтай» рассчитан неверно и опротестовал его в суде, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на суд Восточно-Казахстанской области.

По информации суда, начальная сумма штрафа, назначенного за превышение нормы выбросов горно-обогатительному комплексу (ГОК) «Алтай» ТОО «Казцинк» государственным экологическим инспектором в прошлом году, составила 256 615 тенге.

В суде представитель предприятия не отрицал свою вину.

Суд установил, что оценивая ущерб, экологический инспектор учел не весь период нарушения, значительно уменьшив его.

«На основании акта проверки в отношении ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк» проведен профилактический контроль и надзор ТОО за период с 28.11.2020 года по 22.07.2022 года. Департаментом произведен расчет с 10.06.2022 года, что является неправильным», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Как пояснили в суде, согласно законодательству, оценка ущерба, причиненная в результате превышения выбросов загрязняющих веществ, распространяется на период с последней проверки, проведенной в ходе государственного экологического контроля, до истечения срока исковой давности.

Прокурор просил увеличить сумму штрафа с 256 615 тенге до 44 824 241 тенге. При этом представители уполномоченного органа просили оставить постановление инспектора без изменения.

Постановлением суда района Алтай протест специализированного природоохранного прокурора ВКО области был удовлетворен.

«Постановление инспектора согласно части 1 адмстатьи «нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду» изменено, назначенный штраф к ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк» в сумме 256 615 тенге увеличен до 44 824 241 тенге», – заключили в суде.