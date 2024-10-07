Пропаганда самоубийства: сразу несколько уголовных дел завела Генпрокуратура

Генпрокурор Берик Асылов поручил спецпрокурорам расследовать уголовные дела, о чем сообщил в своем аккаунте в X, передает корреспондент Kazpravda.kz
Асылов проинформировал, что за пропаганду самоубийства в интернете прокуратурой начато 3 досудебных расследования по уголовной статье «Незаконное распространение произведений, пропагандирующих культ жестокости и насилия» (ст. 313-1 УК).
«Поручил расследовать уголовные дела спецпрокурорам. Будут проверены участники и администраторы нескольких Telegram-каналов касательно контента, толкнувшего детей на суицид. Проведем необходимые следственные действия, назначим ряд экспертиз», – отметил глава ГП.
Он также поручил МВД проверить все факты суидицов в стране на наличие признаков ст. 313-1 УК.
«Ход расследований мною взят на личный контроль. Проверим другие соцсети на наличие публикаций, имеющих признаки ст. 313-1 УК. По зарубежным сайтам, пропагандирующим суицид, будут направлены международные поручения для оказания правовой помощи. В ходе расследования рассмотрим вопрос о необходимости внесения изменений в действующее законодательство», – заключил генпрокурор.