Простые, но вечные истины

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Айгуль Турысбекова, Алматы

Члены Союза писателей РК обсудили интервью Президента Касым-Жомарта Токаева газете «Egemen Qazaqstan».

фото Юрия Беккера

Обсуждение большого интервью Главы государства «Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!» прошло в Алматы в формате «круглого стола».

Открывая встречу, председатель Союза писателей РК Мереке Кулкенов отметил, что интервью охватило большой спектр тем, касающихся духовной жизни общества, социальных вопросов, политики, идеологии. В нем высказано немало мыслей, над которыми стоит задуматься творчес­кой интеллигенции, приз­ванной играть более весомую роль в формировании национального самосознания. Мереке Кулкенов подчеркнул, что страна встала на путь строительства Нового Казахстана, но реформы и позитивные преобразования требуют времени и усилий со стороны всех граждан.

Народный писатель Казах­стана, заслуженный деятель РК Ахметжан Ашири поделился, что в интервью Президента на него особое впечатление также произвело обращение к интеллигенции, которая должна на деле оправдывать свое высокое звание.

– Мне, как гражданину, импонируют принципиальная позиция Президента по вопросам семейно-бытового насилия, его призыв уважать закон и порядок. Согласен, что строительство Нового Казахстана зависит от трудолюбия и ответственности каждого человека, – также добавил он.

Среди участников встречи был поэт и депутат Мажилиса Парламен­та РК Казыбек Иса, который встречается с избирателями в регионах. Он считает, что в интервью Президент откровенно ответил на вопросы, волнующие многих казахстанцев. В этом контексте он также обратил внимание на законотворческую деятельность Мажилиса, которая обеспечивает претворение важных реформ в жизнь. Например, это законы о возврате незаконно вывезенных за рубеж активов, о банкротстве физических лиц и другие.

Заведующий кафедрой Института литературы имени М. Ауэзо­ва писатель Нурдаулет Акыш считает, что с первых минут интервью Дихан Камзабекулы перешел к прямым и конкретным вопросам. Основной месседж Президента – создание прогрессивной нации, построение справедливого государства.

Писатель Дидар Амантай отметил, что на него большое впечатление произвела смелость Касым-Жомарта Токаева в оценке событий, произошедших в недавней истории Казахстана, а также мужество, проявленное им во время этих катаклизмов. Кроме того, Глава государства смог охватить много тем, начиная от социальных вопросов, культуры и идеологии.

– Чувствуется, что Президент искренне болеет за нацию и даже перечисляет качества, которыми должны обладать казахстанцы, чтобы добиться быстрого развития страны. Он призывает нас определиться, с чем нам по пути и с какими чертами мы должны расстаться. Казалось бы, Глава государства говорил о простых истинах, но они вечные. Самое главное, что Президент идет на открытый диалог с обществом, так как доверие между властью и народом важно для любого государства, – заключил он.

Выступающие отмечали, что в стране последовательно реализуются заявленные Президентом политические реформы, результаты их уже можно увидеть. Одни из них – появление в Мажилисе представителей оппозиционной партии, выборы депутатов по мажоритарной системе, а также прямые выборы акимов сел, районов, что позволит повысить ответственность местных исполнительных органов.

#президент #интервью #Союз писателей #круглый стол #Egemen Qazaqstan

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