Проводник в мир новых знаний

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Адиль Мирасов

Что помогает нам общаться, находить новых друзей, узнавать о культуре других народов, креативно мыслить? Что расширяет кругозор, делает нас умнее? Конечно, знание языка. Изучение другого языка – погружение в незнакомый мир, яркий и интересный. Чтобы чувствовать себя в этом мире уверенно, нужен проводник –полезный, содержательный учебник, который позволит не только получать новые знания, но и применять их каждый день

Учебник «Русский язык» для 3 класса с нерусским языком обучения, созданный издательством «Атамұра» по новой программе, станет незаменимым помощником в обучении детей и откроет перед ними новые горизонты. Материал в учебнике подается последовательно – от простого к сложному, что дает возможность детям уверенно двигаться вперед и не терять мотивацию. Хорошо продуманные задания помогут легко и с интересом осваивать неродной язык.

В учебнике тема «Казахстан моя Родина» является одной из самых важных и значимых для детей. Большое количество текстов и заданий посвящено родной стране, ее выдающимся личностям, великолепной в своем разнообразии природе, богатому культурному наследию, нравственным ценностям и священным традициям. Эти тексты, написанные эмоционально, доступно и выразительно, доносят до детей всю красоту и величие нашей Родины. Работа с такими текстами формирует у младших школьников основы патриотизма, чувство гордости за родную страну и свою национальную принадлежность к ней, желание приносить пользу своему народу и в будущем стать такими же прославленными, как описанные в учебнике выдающиеся личности. Рубрика «Это интересно!» знакомит с достопримечательностями Казахстана. Дети узнают, что «Медеу» самый высокогорный каток в мире для зимних видов спорта. А озеро Балкаш необычное, одна половина его состоит из пресной воды, а другая – из соленой. А океанариум Астаны занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый удаленный от морей и океанов.

Учебник выполняет две первостепенные задачи – образовательную и воспитательную, предлагая самые разнообразные виды заданий. При их выполнении дети совершенствуют технику чтения, учатся адекватно понимать информацию, вести самостоятельный поиск, правильно писать и произносить слова, составлять предложения и тексты.

Очень эффективны и одновременно занимательны задания по технологии развития критического мышления: «Верно-неверно», «Облако слов», «Шапка вопросов», составление кластеров, синквейнов, а на их основе –конструирование текста.

Грамматические игры в учебнике формируют устойчивый интерес к изучению русского языка. В группах учащиеся готовят презентации, создают постеры, принимают участие в проектах и др.

Для того чтобы ребенок легко и быстро осваивал другой язык, каждый текст сопровождается русско-казахским и другими полезными словариками. Справочник «Твой помощник» включает правила ознакомительного и изучающего чтения, алгоритмы «Как озаглавить текст», «Как составить план текста», «Как научиться правильно списывать текст».

Создатели учебника позаботились о том, чтобы ребенок, попадающий с помощью учебника в мир неродного языка, чувствовал себя в нем уверенно и уютно, как дома. Для этого каждая страница, различные рубрики украшены красивым казахским орнаментом, что делает учебник еще более привлекательным для младших школьников.

Новый учебник русского языка уверенно шагает в ногу со временем:

содержит QR-коды, которые дают возможность учащимся прослушать и просмотреть учебный материал;

имеет электронную версию, которая позволяет разнообразить обучение русскому языку с помощью познавательных видеороликов, аудиозаписей и увлекательных интерактивных заданий;

в состав УМК по русскому языку помимо учебника входят рабочие тетради с дополнительными письменными заданиями и «Методическое руководство» в помощь учителю с разработками всех уроков.

Новый учебник по новой программе предлагает современные методики и инструменты, которые помогут учащимся достичь успеха в изучении русского языка и свободно использовать его в повседневной жизни, в общении и в будущей профессиональной деятельности.

 

#Образование #школа #учебник

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