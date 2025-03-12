Проявил мужество и самоотверженность
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Николай Николаев
Благодаря смелости жителя Алматы благополучно завершилась история с захватом в заложницы сотрудницы аэропорта. Муса Абдраим прибыл в аэропорт, чтобы проводить брата, и, услышав крики, подошел к месту досмотра, где мужчина схватил девушку за волосы. Он, держа в руках кухонный нож, выкрикивал угрозы. Муса предложил в заложники себя вместо девушки и спустя несколько минут, когда агрессивный мужчина отвлекся, вырвал нож и повалил его на пол. А подоспевшие полицейские задержали нападавшего.