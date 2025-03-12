Проявил мужество и самоотверженность

Статьи
2
Николай Николаев

Благодаря смелости жителя Алматы благополучно завершилась история с захватом в заложницы сотрудницы аэропорта. Муса Абдраим прибыл в аэропорт, чтобы проводить брата, и, услышав крики, подошел к месту досмотра, где мужчина схватил девушку за волосы. Он, держа в руках кухонный нож, выкрикивал угрозы. Муса предложил в заложники себя вместо девушки и спустя несколько минут, когда агрессивный мужчина отвлекся, вырвал нож и повалил его на пол. А подоспевшие полицейские задержали нападавшего.

фото пресс-службы акима Алматы

На следующий день аким Алматы Ерболат Досаев по поручению Главы государства вручил Мусе Сайранбайулы Абдраиму медаль «Ерлігі үшін» – за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации. У Мусы пятеро детей – трое сыновей и две дочери, ему 52 года.

Как сообщили в МВД, против мужчины, захватившего сотрудницу аэропорта, возбуждено три уголовных дела. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: «Захват заложника» (предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества), «Хулиганство с применением оружия» (лишение свободы на срок от 3 до 7 лет) и «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (штраф в размере до 5 000 МРП либо лишение свободы до 5 лет). Третья статья горе-террористу грозит за то, что он угрожал находящимся в терминале пассажирам, заявив о наличии бомбы в его рюкзаке.

Для всестороннего изучения ситуации создана следственно-оперативная группа. Подозреваемый взят под стражу сроком на два месяца. Помимо этого, министр внутренних дел Ержан Саденов поручил провести комплексную проверку системы безопасности всех аэропортов и вок­залов страны. Принимаются необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, заявили в ведомстве.

Тем временем новость об отважном поступке казахстанца разлетелась по всему миру. Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман лично обратился к Мусе Абдраиму и официально назвал его послом WBC за мир. В свою очередь Международный аэро­порт Алматы предоставил пострадавшей сотруднице психолога и проявил готовность оказать всю необходимую дальнейшую помощь.

#награда #аэропорт #Муса Абдраим

Популярное

Все
Чтобы половодье не застало врасплох
За знаниями – на Skills Enbek
В лидерах «Кайрат» и «Астана»
Вновь на пьедестале!
Возможности и силы Казахстана как средней державы
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Сегодня нужна только победа
Новый облик старой улицы
В стране создается политическая система, устойчивая к любым вызовам и угрозам
Распоряжение Главы государства о Нукенове А.Н.
Распоряжение Главы государства о Кульшманове К. А.
Распоряжение Главы государства о Шайназаровой А.Б.
В МСХ – новое назначение
Мощный циклон угрожает Австралии
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
Путь творчества – путь новаторства
Редких животных поймали фотоловушки в Туркестанской области
Международный форум Астана-2025 пройдет 29–30 мая
Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Урожай со школьной грядки
Глобальные проблемы требуют глобальных решений
В борьбе с финансовыми пирамидами
Что важнее: НДС или инвестиционный климат?
Сенатор предлагает госмонополию в сфере повышения квалификации педагогов
ИИ в законе
Гвардейцы поздравили фронтовика
Глава государства посетил праздничный концерт
Обеспечить безопасность, не ограничивая развитие
Зачем перекрывают республиканские автострады?
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
В стране раскрывается половина киберпреступлений

Читайте также

Новый облик старой улицы
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард …
Вновь на пьедестале!
В поселке Жезкент Бородулихинского района прошел турнир по …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]