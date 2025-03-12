Проявил мужество и самоотверженность

На следующий день аким Алматы Ерболат Досаев по поручению Главы государства вручил Мусе Сайранбайулы Абдраиму медаль «Ерлігі үшін» – за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации. У Мусы пятеро детей – трое сыновей и две дочери, ему 52 года.

Как сообщили в МВД, против мужчины, захватившего сотрудницу аэропорта, возбуждено три уголовных дела. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: «Захват заложника» (предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества), «Хулиганство с применением оружия» (лишение свободы на срок от 3 до 7 лет) и «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (штраф в размере до 5 000 МРП либо лишение свободы до 5 лет). Третья статья горе-террористу грозит за то, что он угрожал находящимся в терминале пассажирам, заявив о наличии бомбы в его рюкзаке.

Для всестороннего изучения ситуации создана следственно-оперативная группа. Подозреваемый взят под стражу сроком на два месяца. Помимо этого, министр внутренних дел Ержан Саденов поручил провести комплексную проверку системы безопасности всех аэропортов и вок­залов страны. Принимаются необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, заявили в ведомстве.

Тем временем новость об отважном поступке казахстанца разлетелась по всему миру. Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман лично обратился к Мусе Абдраиму и официально назвал его послом WBC за мир. В свою очередь Международный аэро­порт Алматы предоставил пострадавшей сотруднице психолога и проявил готовность оказать всю необходимую дальнейшую помощь.