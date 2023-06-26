Проза как стихи

На встречу «Төр Алтай Оралханын жырлайды» собрались литераторы, кинематографисты, художники, ученые Восточного Казахстана. Как отметили участники конференции, произведения Оралхана Бокея сразу покорили читателей оригинальностью сюжетов, яркостью языка и, как сказали бы сегодня, духовной экологией. Практически в каждом произведении Бокея люди переживают мистичес­кую или вполне реальную связь с природой. Характеры его главных героев – земледельцев, животноводов, оленеводов, лесников – закалены прекрасным, но суровым горным краем.

К сожалению, жизнь писателя оборвалась в 49 лет. Как отметил поэт и публицист Алибек Кантарбаев, литератор навсегда запомнился в кругу друзей и родных молодым, талантливым, полным замыслов.

В ходе встречи прозвучало много воспоминаний. По словам поэта Улыкбека Есдаулета, когда-то он принес свои первые стихи на суд именно Оралхану Бокею. С той поры мэтр стал для него наставником. Литературоведы обменялись мнениями о художественных приемах, которыми талант­ливо пользовался Оралхан. Была представлена книжная выставка, а также показан фильм о его жизни и творчест­ве, снятый казахстанским кинорежиссером Сергеем Азимовым. К памятнику писателю в Усть-Каменогорске участники конференции возложили цветы.

Как заключил Алибек Кантарбаев, произведения Бокея наполнены истинными духовными ценностями. Его книги настолько близки и понятны людям, что проза читается как стихи.

Оралхан Бокей – уроженец села Чингистай Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. Автор известных сборников рассказов и повестей «Плеяды», «Где ты, жеребенок белолобый?», «Ледниковые горы» и других. Одним из лучших произведений писателя считается романтическая повесть «Человек-олень».