Азамат Даулетбеков родился в Семее в 1994 году. Там же начинал свой спортивный путь. Первая крупная победа пришла на чемпионате республики в 2015 году. Он стал сильнейшим в своей весовой категории. Потом еще пять раз подтверждал звание чемпиона Казахстана (2016, 2017, 2020, 2021, 2023). Тренеры национальной сборной не могли не заметить перспективного спортсмена. В 2017 году он стал серебряным призером чемпионата Азии, а в следующем завоевал бронзовую медаль. К сожалению, Азамат не прошел квалификацию на Олимпийские игры в Токио (Япония): ему не покорились ни региональный отборочный турнир, который прошел в Алматы в 2021 году, ни мировая квалификация в Софии (Болгария).

Через год Даулетбеков вернулся на ковер с новыми силами. В частности, удачным для нашего борца стал ковер в Белграде (Сербия). Там Азамат завоевал две бронзовые медали на чемпионатах мира 2022 и 2023 годов. Отметим, что на этих мировых первенствах казахстанца останавливал лишь американец Дэвид Тейлор, который сейчас является олимпийским чемпионом и трехкратным чемпионом мира.

Представитель тогдашней Восточно-Казахстанской области повторил успех своего товарища по команде Даулета Ниязбекова и трижды выиграл чемпионат Азии. Сначала он стал первым в Улан-Баторе (Монголия, 2022), затем в Алматы (2023), а в 2024-м – в Бишкеке (Кыргызстан). При этом Азамат остался без награды на Азиатских играх в Ханчжоу (Китай) и Олимпиаде в Париже (Франция).

Под стать ему Ризабек Айтмухан, который родился в Северном Казахстане, а сегодня защищает честь столицы. Он ворвался в стан известных палуанов благодаря своему таланту и неуступчивости. Он первый в истории суверенного Казахстана чемпион мира по вольной борьбе! В финале первенства планеты, который проходил в Белграде (Сербия) в 2023 году, наш соотечественник, которому тогда было 19 лет, одержал победу в решающей схватке со счетом 5:2 над азербайджанским борцом Османом Нурмагомедовым (92 кг).

…Первая половина схватки завершилась с небольшим преи­муществом Нурмагомедова (0:1). После перерыва сопернику удалось увеличить отрыв, но затем наш спортсмен сумел сравнять счет – 2:2. На последних секундах был спорный момент, тренер Нурмагомедова попросил судей его пересмотреть, но в итоге схватку выиграл казахстанец. С победой Ризабека Айтмухана тогда поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

После этого Ризабеку покорились самые высокие ступени пьедестала почета молодежных чемпионатов мира. В 2024 году он выиграл первенство планеты в двух возрастных категориях – U20 и U23. Айтмухан стал первым казахским борцом, завоевавшим золото на чемпионате мира в трех возрастных категориях. Надо отметить, что последние победы пришли с его переходом в олимпийскую весовую категорию 97 кг. А вот на уровне Азии у Ризабека две серебряные награды.

Сегодня талантливый спорт­смен мечтает выиграть медаль на Олимпиаде в Лос-Анджелесе-2026,­ а в настоящее время он выступает на чемпионате мира по вольной борьбе среди взрослых в Загребе (Хорватия).