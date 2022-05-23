Пути расширения торгового сотрудничества обсудили Казахстан и Иран

Заместитель Премьер-министра РК – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов посетил с рабочей поездкой Тегеран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Казахстанская делегация во главе с Бахытом Султановым провела переговоры с руководством Исламской Республики Иран по вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества и активизации транзитного потенциала между двумя странами.

Встречи проходили с главами министерств торговли, сельского хозяйства здравоохранения, нефти, транспорта и городского развития, а также с руководством ж/д администрации, Национального банка, национальной нефтяной компании, представителями Торгово-промышленной палаты и некоторых провинций страны.

В ходе переговоров с первым Вице-президентом ИРИ Мохаммадом Мохбером казахстанская сторона подтвердила заинтересованность в наращивании транспортировки грузов через территорию Ирана по направлению «Север-Юг» с последующим выходом на страны Персидского залива, Африки, Южной Азии и других регионов, в том числе с использованием мультимодальных грузоперевозок.

Говоря о важности расширения казахстанско-иранского транспортного сотрудничества, иранская сторона отметила плодотворный характер состоявшихся переговоров по развитию транспортно-логистического сотрудничества. При этом Мохаммад Мохбер отметил, что достижение этих целей может сделать Иран и Казахстан важными региональными хабами.

Обе стороны подчеркнули, что в последние годы отмечается хорошая динамика наращивания товарооборота. В то же время потенциал даже при существующих международных ограничениях в торговле с Ираном остается значительным. Например, в пищевой промышленности Казахстан готов нарастить экспорт зерновых, кондитерских и мучных изделий, мяса и мясной продукции, а также других продуктов животного происхождения. При этом в республике имеется спрос на иранскую плодоовощную продукцию.

Также стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в области промышленной кооперации. Было отмечено, что имеются большие возможности для реализации совместных проектов в сфере переработки сельхозпродукции, например, проекты по переработке сельскохозяйственного сырья.

С участием иранских инвесторов на территории Казахстана успешно реализованы проекты по строительству мясокомбината, строительства завода по переработке масличных культур и по сборке зерноуборочных комбайнов и др.

Иранская сторона отметила, что обмен торговыми миссиями, выставками продукции и достижений будет являться стимулом для расширения сотрудничества между частным сектором и предпринимателями двух стран.