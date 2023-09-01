Пять причин для современной стажировки

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1 сентября – время начинаний, особенно для студентов, находящихся на пороге своей профессиональной жизни. Одной из важнейших ступеней становления будущих профессионалов являются студенческие стажировки. 

Не секрет, что на западе стажировки студентов в компаниях — очень распространенная практика. По данным отчета NACE, более 90% организаций в США используют этот простой и эффективный инструмент для последующего найма стажеров на работу. В Казахстане, напротив, бизнес до сих пор недооценивает потенциал такого подхода — студентов либо не берут совсем, либо доверяют им только «перекладывание бумажек».

 Но есть и исключения — это представительства зарубежных компаний.

Салтанат Зикибаева, менеджер по персоналу международной биофармацевтической компании «АстраЗенека» в Казахстане, рассказала нам, зачем компания тратит время и деньги на обучение стажеров и почему неопытный сотрудник иногда выгоднее зрелого специалиста.

Причина №1. Инвестиции 

В «АстраЗенека» часть вакансий открывается специально для стажеров. Как отмечает Салтанат, основные критерии отбора: желание много работать и креативить, знания современного маркетинга и стрессоустойчивость.

Неопытный сотрудник обходится компании дороже штатного специалиста. Руководители отделов вкладывают немало ресурсов в обучение и адаптацию новичков. Как правило, этот процесс занимает от 6 месяцев до 1,5 лет. 

Тем не менее, студенты — это стоящая инвестиция. Они близки к целевой аудитории, лучше понимают современные технологии и каналы продвижения, отличаются стрессоустойчивостью и гибкостью. Но, главное, молодые ребята быстро учатся и нацелены на рост в компании — так, среди членов команды есть те, кто пришел в компанию еще студентом. Одним из них является Олег Лян, который с позиции диджитал-стажера вырос до менеджера по продукту компании:

«Я присоединился к команде «АстраЗенека», Казахстан, в марте 2022 года. Тогда я оканчивал университет КИМЭП. Я вижу, что в «АстраЗенека» действительно создают достойные и комфортные возможности для работы и обучения. В ноябре 2022 года я перешел в продакт-менеджмент на позицию специалиста, а с 1 июля 2023 года стал младшим менеджером по продукции. Мне очень приятно осознавать, что я имею возможность не только работать по профессии, но и вносить свой вклад в выполнение миссии «АстраЗенека» – заботиться о здоровье людей».

Причина №2. Лояльность к компании и бренду

Если стажеры готовы впоследствии работать в компании, тогда игра стоит свеч. По словам Салтанат, в первую очередь внимание обращается на личностные и волевые качества человека, образ мышления, особенности поведения в сложных жизненных ситуациях. На начальном этапе студентам доверяется работа попроще. Затем выделяются сильные стороны, и упор на развитие делается уже в этом направлении: 

«Важно сделать так, чтобы у стажера была возможность обучаться самостоятельно, и помогать ему расти. В результате вы получите сотрудника, который говорит с вами на одном языке и хорошо знает стандарты и механизм процессов в вашей компании», - комментирует Салтанат.

Причина №3. Свежие идеи 

Чтобы попасть в компанию, стажеры проходят собеседование и решают базовые тестовые задания. Основной плюс таких стажировочных программ — возможность получить ценные кадры со свежими головами, свободными от рамок и стереотипов. Безусловно, потребуется время на обучение с чистого листа, но столько же тратится на поиск и погружение в процесс опытного сотрудника «с рынка» (а он впоследствии может тоже уйти в другую компанию):

СалтанатЗикибаева: «Если раньше мы отдавали предпочтение зрелым экспертам, то сегодня мы, в том числе, настроены на взращивание кадров, начиная со студенческой скамьи. Мы понимаем, что создание качественного кадрового резерва, особенно в такой наукоемкой отрасли, как фарма, крайне важно, и мы готовы в это инвестировать».

Причина №4. Снижение нагрузки на специалистов

К плюсам можно отнести снижение нагрузки на штатных специалистов. Дополнительные «руки» в лице образованных студентов всегда ценятся. Когда стажеры выполняют доверенные им задачи, специалисты могут сфокусироваться на более профильных и «крупных» вещах. А стажеры, таким образом, проходят погружение в работу компании. Так, каждый занимается своим делом и процессы протекают эффективнее.

Причина №5. Драйв для всей команды

В фарминдустрии стажировки — распространенное явление. Конечно, есть мнение, что стажировка — это палка о двух концах. С одной стороны, это идеи, драйв и свежесть ума, которых так часто не хватает компаниям. С другой — большие временные затраты на документацию и обучение. И нет никаких гарантий, что стажер вернется к вам. Возможно, вы обучите его для кого-то другого. Тем не менее, Салтанат Зикибаева считает, что нужно давать шанс молодежи проявить себя и держать этот канал открытым.

Очевидно, что стажировки невыгодны для бизнеса в краткосрочной перспективе. Компания вкладывает в стажеров много времени, сил и знаний, а процент возвратившихся минимален. Но вернувшиеся стажеры становятся самыми преданными, ценными и работоспособными сотрудниками, что перевешивает все доводы «против» и заслуживает должного внимания работодателей.

#студент #стажировка

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