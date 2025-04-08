В конце марта Apple ввезла в США пять грузовых самолётов с iPhone и другими устройствами, произведёнными в Индии

Фото: © FedEx

Как сообщает The Times of India со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника, компания стремилась пополнить запасы перед ожидаемым введением новых импортных пошлин, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.

Источники издания также утверждают, что Apple параллельно активно закупала продукцию и в Китае.

«Заводы в Индии, Китае и других ключевых регионах поставляли продукцию в США в ожидании повышения тарифов», — говорится в сообщении.

Наращивание складских запасов позволит Apple на некоторое время сохранить прежние цены на свои устройства. Однако, как подсчитала инвесткомпания Rosenblatt Securities, если компания будет компенсировать новые пошлины за счёт покупателей, стоимость iPhone в США может вырасти до 43%.

Повышение пошлин вызвало активные закупки со стороны целого ряда американских компаний из разных отраслей. На этом фоне, по данным аналитического сервиса Xeneta, средняя стоимость срочной авиадоставки из Китая в США за последние недели увеличилась на 37%.

Ранее Трамп обложил пошлинами необитаемые острова.