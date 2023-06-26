Сокращена площадь пожара в Иле-Балхашском резервате

Продолжается тушение пожара в Иле-Балхашском резервате, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям в Алматинской области.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Напомним, на территории Иле-Балхашского резервата загорелся камыш более чем на 6 тысяч га.

К данному часу площадь пожара сокращена до 120 га. Работают 34 сотрудника, 3 единицы техники, плавсредство, привлечен дрон. 26 июня на помощь дополнительно направлены 46 человек, 16 единиц техники и плавсредство ДЧС, Государственного природного резервата «Иле-Балхаш» и лесного хозяйства.

Пешком с использованием ручных шанцевых инструментов и мотопомп они тушат загорание в 6-м квартале на северо-восточной стороне. Также на участках Баканасского лесного хозяйства проводится опашка.

Угрозы населенным пунктам нет.