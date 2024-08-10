Пятьдесят лет: полет нормальный!

Солнечные дни, степные просторы

Решение о создании Актюбинского высшего летного училища гражданской авиации (АВЛУГА) было принято 26 июня 1974 года. И уже 12 августа приказом было определено место, где оно появится. Выбор базирования для нового учебного заведения был огромный: от Калининграда до Владивостока. Принятию решения предшествовали тщательный анализ социально-экономических условий региона, статистика метеонаблюдений за последние десять лет.

Решающим фактором стало то, что в среднем 280 дней в году в Актюбинске были солнечными. А это преимущество, позволяющее максимально планировать учебно-тренировочные полеты. Сыграло роль и отсутствие высотных препятствий в районе предполагаемых полетов: вокруг только ровная степь и малонаселенные аулы. Все это в целом обеспечивало безопасные условия для отработки фигур высшего пилотажа.

С учетом новых веяний и возросших потребностей открываются новые специальности

Возглавил училище заслуженный пилот СССР Михаил Ильич Митяшин, руководивший до нового назначения Якутским управлением гражданской авиации. Актюбинск был ему знаком. В мае 1942 года сержант Митяшин, выпускник Ленинградского авиа­ционно-технического училища, эвакуированного в Магнитогорск, был направлен для продолжения учебы в Актюбинскую отдельную учебную авиаэскадрилью. Его девятилетний труд оказался успешным, за весомый вклад в дело подготовки летчиков нового поколения он был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда.

Мечта любого пилота

– Конкурс на стартовый набор был впечатляющим – до 15 человек на место. Среди абитуриентов были юноши, отслужившие в армии, выпускники авиационных центров ДОСААФ, – рассказывает начальник Военного института Сил воздушной обороны полковник Тимур Еспаганбетов. – 1 сентяб­ря 1975 года начались занятия. С советскими слушателями обучались граждане Венгрии. Позже к ним присоединились представители Польши, Афганистана, Вьетнама и ряда африканских стран. После занятий курсанты отправлялись на строительство четырехэтажного учебно-административного корпуса и общежития.

Овладев основами аэродинамики, навигации, конструкции самолета и двигателя, курсанты готовились к учебно-тренировочным полетам, начало которых было запланировано на весну 1977 года на аэродромах «Хлебодаровка» и «Нагорный». Делегация летной школы Ганновера, побывав на этих объектах, не смог­ла скрыть своего восхищения. В Германии из-за плотной жилой застройки практически отсутствовали свободные маршруты, в связи с чем летную подготовку приходилось организовывать в других странах.

На первых порах АВЛУГА готовило только пилотов. Сюда постепенно поступило более 160 самолетов первоначального обучения – Як-18Т, чуть позже на аэродромы училища перегнали более 30 самолетов выпускного типа – Як-40 и Ан-28. В 1979 году начались первые полеты на Як-40 – на тот момент это мечта любого пилота гражданской авиации! Только в Актюбинске выпускали летчиков такой специализации.

Маршрутные полеты с курсантами выполнялись практически на все крупные аэродромы страны, что давало неоценимый прак­тический опыт в естественных условиях, зачастую со сложной схемой взлета и захода на посадку.

В училище хорошо был развит авиамодельный спорт. Конст­рукторы в мастерской создавали радиоуправляемые самолеты, устраивали воздушные бои. На серьезном уровне здесь готовили чемпионов по плаванию, классической и вольной борьбе, дзюдо, акробатике, гандболу, парашютному спорту. Все условия были созданы для развития творчества, особо славились кавээнщики и барды.

Представители более 30 нацио­нальностей успешно учились в высшем летном училище граж­данской авиации. Многие из них привозили в степной городок семена и саженцы с родной земли. Постепенно территория училища стала своеобразным оазисом. Роты соревновались на самую ухоженную и цветущую закрепленную территорию. Многие деревья сохранились с тех пор и продолжают удивлять своим удивительным видом актюбинцев.

С открытием заочного факультета опытные летчики получили возможность повысить квалификацию. За ними последовали диспетчеры, инженерно-технический состав. За годы существования АВЛУГА подготовило и выпустило более 5 тыс. специа­листов. В их числе – космонавт Талгат Мусабаев.

Время перемен

В 1991 году Казахстан обрел независимость. Кардинальные перемены начались и в высшем летном училище. 4 августа 1992 года ему было присвоено имя дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Талгата Бегельдинова.

– Он несколько раз приезжал к нам, сохранилась фотография, где Талгат Якупбекович стоит рядом со своим бюстом. Это был позитивный человек. Хоть и легендарный, но очень скромный, – отмечает Тимур Еспаганбетов.

Потребность в специалистах гражданской авиации у респуб­лики была невелика, и, чтобы не терять уникальное учебное заведение, руководство страны приняло решение перепрофилировать его. В мае 1994 года при училище гражданской авиации был создан военный факультет. Идея принадлежала первому министру обороны РК генералу армии Сагадату Нурмагамбетову. Стремясь создать в молодом государстве армию нового типа, он настаивал на том, что готовить офицеров нужно в казахстанских военных учебных заведениях. С этой целью собирал по миру нужных специалистов, призывая их служить интересам Родины.

4 августа 1996 года учебное заведение было преобразовано в Актюбинское высшее военное авиационное училище имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова. Возглавил АВВАУ полковник Туррар Нургалиев, через два года ему присвоили звание генерал-майора авиации.

Первый выпуск офицеров состоялся 22 августа 1998 года. В историческом событии принял участие Первый Президент – Верховный Главнокомандующий Воору­женными силами РК Нурсултан Назарбаев.

Готовят и медиков,

и моряков

Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова ведет отсчет с 10 июля 2003 года. Здесь дают качественное образование по семи специальностям и пятнадцати квалификациям: летным, инженерным, медицинским, а с недавних пор и военно-морским. С учетом новых веяний и возросших потребностей открываются новые специальности. Четвертый год инс­титут готовит специалис­тов для управления беспилотными летательными аппаратами. Большая работа проводится по курсовой подготовке, то есть действующие военнослужащие приезжают на месяц-два для повышения квалификации.

– С 2016 года начали подготовку военных медиков. На первый взгляд это не наш профиль, но армия испытывает дефицит в них. Первый набор уже прошел интернатуру. Основные занятия проходят в Западно-Казахстанском медуниверситете имени Оспанова. С прошлого года впервые в практике Казахстана в военное учебное заведение стали экспериментально набирать девушек. В этом году на 10 мест было 95 претенденток. Как видите, конкуренция впечатляющая, – знакомит с буднями института его начальник. – С прошлого года мы стали готовить военных моряков. Спрос на них также есть. Первыми проявили интерес те, кто проходил срочную службу в частях военно-морских сил. Сразу замечу, базовые предметы на первом и втором курсах идентичны, именно поэтому подготовку решили проводить на базе нашего института.

ВИ СВО давно стал визитной карточкой Актобе. Все большие мероприятия, особенно выпуск молодых офицеров, проводятся на центральных площадях города. Это всегда красивое зрелище, укрепляющее чувство патриотизма среди зрителей, особенно школьников. Кто-то из них обязательно со временем придет учиться в институт.

– Мы держим высокую марку, которую задали полвека назад, – с гордостью говорит наш собеседник.

Не обошел вниманием он и профессорско-преподавательский, летно-инструкторский, инженерно-технический состав. Многие преподаватели кафедр разрабатывают и издают авторские учебники и учебные пособия, позволяющие эффективно обучать курсантов по всем направлениям, а обширный библиотечный фонд дает широкие возможности для саморазвития.

Будущий военный врач принимает присягу

На сегодня ВИ СВО выпущено 2 727 офицеров: летчиков фронтовой авиации – 432, армейской авиа­ции – 207, штурманов – 128, офицеров боевого управления – 286, офицеров БПЛА – 18, летчиков военно-транспортной авиации – 54, офицеров-инженеров – 1 568, офицеров медицинской службы – более 30. Также, согласно договору ОДКБ, здесь отучились 118 офицеров из Кыргызстана и Таджикистана.

Выпускники Военного института востребованы в рядах Вооруженных сил РК, авиационных частях пограничных войск Комитета национальной безопасности, специальных подразделениях Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Встреча выпускников

Накануне большого юбилея институт встречал дорогих гос­тей. Давней традицией стала встреча выпускников. Об этом свидетельст­вует аллея, где у разросшихся деревьев установлены таблички в память об этих душевных моментах. Ныне свою оставил седьмой выпуск 2004 года.

Из разных уголков страны слетелись они в Актобе в первые дни августа. С радостью встретились со своими преподавателями и инструкторами, познакомились с нынешним руководством ВИ СВО, педагогами и курсантами. Прошли по учебным кафедрам, лабораториям, заглянули в общежитие, спортзал, столовую, библиотеку, задержались в музее.

Опытные офицеры вспомнили свои курсы и вылеты, ночные бдения над учебниками, занятия на тренажерах, первые самостоя­тельные полеты и парадоксальное сочетание страха и восторга при взлете. За 20 лет каждый из них прошел непростой путь по службе. Многие достигли высоких званий, став командирами эскадрилий и частей.

Они рассказывали о своих под­вигах и заслугах, делились история­ми о том, как опыт, полученный в институте, помогал им в трудных ситуациях. Важным аспектом встречи стало обсуждение современных вызовов и перспектив военной авиации. В память о встрече на территории института останется подарок выпускников 2004 – стела с цитатой легендарного казахского батыра Бауыржана Момышулы: «Ерлік – ердің қасиеті, жүректілік – жігіттің қасиеті».

Затронув тему выпускников, невозможно не упомянуть первого космонавта суверенного Казах­стана Талгата Мусабаева. Именно в АВЛУГА он получил путевку не просто в небо – в космос. Как рассказали организаторы, все три космонавта-казаха – Талгат Мусабаев, Тохтар Аубакиров и Айдын Аимбетов согласились принять участие в предстоящих торжествах. Среди тех, кто будет встречать почетных гостей, – начальник штаба – заместитель начальника Военного института СВО Федор Стрелков.

В 1990-е, насмотревшись фильмов о войне и особенно о летчиках, он стал мечтать о небе. И осущест­вил заветную мечту! Правда, с небольшим отклонением от курса – здоровье подкачало. Выпускник ВИ СВО 2000 года получил диплом офицера боевого управления. До 2009-го служил в воинских частях, а после как талантливый организатор согласился вернуться в альма-матер.

– Я свидетель всех изменений, происходивших в институте. Вижу весь огромный пласт работы, которую проводит коллектив, – отмечает Федор Николаевич.

Сын сельского киномеханика и учительницы стал в семье первым профессиональным военным. Династию продолжила его старшая дочь, ставшая военным психологом.

ВИ СВО давно стал визитной карточкой Актобе

Хасип Газизов, несмотря на пенсионный возраст, продолжает службу в родном вузе. Он старший преподаватель кафедры конструкции и эксплуатации авиационного вооружения.

– Я прибыл в Актюбинск в апреле 1978 года, окончив Рижский Краснознаменный институт инженеров гражданской авиации. Трудовую деятельность начал на аэродроме «Хлебодаровка» старшим инженером второго авиаотряда по авиационному и электронному оборудованию, – рассказывает Хасип Хамидович.

Тогда вокруг училища был пус­тырь, строительство начиналось с нуля. На тот момент здесь были только главный учебный корпус, напротив – клуб и два общежития.

Родом он из Таджикистана. После Риги 47-й год живет в Казахстане. Прошел все ступени избранной специальности, стал заместителем главного инженера авиатехнической базы. С образованием при АВЛУГА военного факультета в его жизни началась новая полоса. Большую часть времени Хасип Газизов посвящает ученикам, которых у него уже десятки сотен.

Каждый, чья судьба когда-то соприкоснулась с АВЛУГА, а сегодня с ВИ СВО, хранит глубокую благодарность родному вузу, заложившему основы дальнейших профессиональных успехов.