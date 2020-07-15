Пытаясь сбежать, преступник выпрыгнул из окна на 12 этаже в Алматы
Особо опасный преступник, пытаясь сбежать, выпрыгнул из окна на 12 этаже в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
31-летний гражданин Ш., приезжий из Экибастуза, был задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении разбойного нападения и изнасиловании несовершеннолетней.
"Данное преступление имело место 11 июля на территории частного сектора произошло. В полдень в один из домов по улице Покровская, путем подбора ключа, проник неизвестный мужчина. В этот момент в доме были двое детей: 4-х летний мальчик и его 15-летняя сестра. Пригрозив им ножом, злоумышленник завладел 17 тысячами долларов после чего надругался над девочкой. С целью раскрытия этого вопиющего и особо тяжкого преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. Сегодня в результате оперативных и спецмероприятий был установлен адрес, по которому скрывается подозреваемый. Это квартира на 12 этаже одного из ЖК по проспекту Аль-Фараби.
При задержании гр.Ш. пытался скрыться: он выпрыгнул в открытое окно и преземлился на террасе этажом ниже, вслед за ним, рискуя своей жизнью, бросился оперуполномоченный, майор полиции Бакытжан Бакиров. Он, несмотря на перелом ноги, блокировал подозреваемого и не дал ему сбежать", – сообщил детали спецоперации начальник УП Турксибского района Еркин Амантаев.
В настоящее время расследование проводится по двум статьям Уголовного кодекса: ст.192 ч.4 УК РК и ст.120 ч.4 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Вместе с тем, в ДП Алматы уточнили, что за самоотверженность, проявленную при обезвреживаниии особо опасного преступника майор Бакиров будет предоставлен к поощрению.