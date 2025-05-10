Фото: Минтуризма и спорта РК

Сборная Казахстана стартовала на Qazaqstan Barysy Grand Slam с четырьмя медалями. Наши дзюдоисты завоевали две серебряные и две бронзовые медали, что позволило занять пятую строчку медального зачета в первый соревновательный день.

На пьедестал от Казахстана поднялись как опытные, так и молодые спортсмены. А именно, Гусман Кыргызбаев (-66кг) и Талгат Орынбасар (-60кг) стали серебряными призерами. Магжан Шамшадин и Аман Бакытжан оформили две бронзы в весе до 60 кг.

Важно отметить, что данный турнир является дебютным стартом серии Grand Slam для Талгата и Амана. А бронзовый призер Олимпиады Гусман Кыргызбаев впервые выступил после долгого перерыва.

«Это мой первый выход на татами после почти 10-месячного перерыва — с тех пор, как прошла Олимпиада в Париже. Сейчас я примерно на 80% набрал свою форму. Я был полностью настроен и готов к победе, нацелен только на золото. Очень хотел, чтобы сегодня в этом зале прозвучал гимн Казахстана… К сожалению, немного не повезло. Но я благодарен каждому, кто верил в меня, поддерживал, переживал — это действительно придаёт силы. Спасибо всем казахстанцам, я это очень ценю», — сказал Гусман Кыргызбаев.

По итогам первого дня команда IJF заняла первую строчку медального зачета (2 золота, 1 серебро). Франция (1 золото) заняла второе, а Германия (1 золото) третье место.

Соревнования продлятся до 11 мая. Участие в турнире, проходящем во дворце единоборств «жекпе-жек» имени Жаксылыка Ушкемпирова, принимают 358 спортсменов из 44 стран.