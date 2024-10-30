Рабочий погиб на стройке в Караганде

Второй рабочий находится в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данному случаю, произошедшему в Караганде на одном из строящихся объектов жилого комплекса, возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Kazpravda.kz

Двое рабочих, по информации, распространившейся в Казнете, пострадали из-за срыва лифта на строящемся объекте. В полиции информацию подтвердили, сообщив, что один из строителей скончался.

«По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело. В настоящее время назначен ряд экспертиз. Обстоятельства выясняются», – отметили в ДП.

По данным облздрава, второй рабочий госпитализирован в больницу имени профессора Х.Ж.Макажанова в реанимации в тяжелом состоянии.