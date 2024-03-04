Рабочий скончался от ожогов в Усть-Каменогорске

Несчастный случай произошел с сотрудником АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» 26 февраля, сообщает Kazpravda.kz
Как пишет YK-news.kz трагедия произошла с мужчиной на рабочем месте.
— При проведении работ по шуровке котлоагрегата работник нашего предприятия Муканов Болатбек Сапанович 1975 года рождения получил ожоги. После происшествия его доставили в больницу, — сообщили в пресс-службе АО «Усть-Каменогорские тепловые сети».
По данным пресс-службы областного управления здравоохранения, мужчина получил ожог 90 процентов поверхности тела. Врачи боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось.
— К сожалению, 1 марта Болатбек Сапанович скончался. Коллектив АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» выражает соболезнования родным и близким, — заключили в пресс-службе предприятия.