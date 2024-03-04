Рабочий скончался от ожогов в Усть-Каменогорске

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пишет YK-news.kz трагедия произошла с мужчиной на рабочем месте.

— При проведении работ по шуровке котлоагрегата работник нашего предприятия Муканов Болатбек Сапанович 1975 года рождения получил ожоги. После происшествия его доставили в больницу, — сообщили в пресс-службе АО «Усть-Каменогорские тепловые сети».

По данным пресс-службы областного управления здравоохранения, мужчина получил ожог 90 процентов поверхности тела. Врачи боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось.